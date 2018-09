Huawei Mate 20 og Mate 20 Pro læk har måske afsløret modellernes frontpaneler

Som vi fandt ud af hen mod den officielle afsløring af Huawei’s næste topmodeller, er det begyndt at tage til med rygter og lækkede oplysninger om den kinesiske telefon-producents kommende Huawei Mate 20 og Mate 20 Pro-telefoner. Nu har et par lækkede billeder givet os endnu et uofficielt kig på de formodede enheder.

Som rapporteret af Phone Arena (via /Leaks ), viser de lækkede billeder hvad der ser ud til at være front-panelerne på både Mate 20 og Mate 20 Pro-telefonerne. Den første har et dråbeformet indhak på skærmen og den sidstnævnte er udstyret med buede kanter i stil med Samsung Galaxy Note 9 og et mere markant iPhone X-inspireret område, som angiveligt vil huse en 3D ansigts-scanner.

Sammen med de lækkede billeder af front-panelerne, giver rapporten også et sniger-billede, der angiveligt skulle forestille en Huawei Mate 20-prototype, som blev taget i Kina og ser ud til at bekræfte tidligere rapporterede features, inklusive en rund fingeraftrykslæser på bagsiden og et usædvanligt 2 x 2 kamera-arrangement på bagsiden .

Selv om Mate 20 og Mate 20 Pro endnu ikke er officielt annonceret (det er dog meget sandsynligt, at de er på vej, eftersom vi allerede har fået Huawei Mate 20 Lite ), er det bekræftet, at Huawei’s næste topmodeller vil blive drevet af det nye Kirin 980 -chipset.

Vi regner med, at Huawei's Mate 20-serie vil blive officielt præsenteret i oktober, sådan som det var tilfældet med sidste års Mate 10-lancering. Du kan se de nyeste lækkede billeder herunder.