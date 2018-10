Her er vores første kig på Honor Watch

Det ser ud til, at Honor er klar til at annoncere deres første smartwatch inden udgangen af måneden.

Vores søsterside T3 har spottet tidlige tegn på det rygtede Honor Watch i Huaweis helt egen smartphone-app, Health. App'en viser nemlig normalt brugerne en oversigt over de enheder, der kan parre med softwaren, og efter en opdatering for nylig, dukkede Honor Watch uheldigvis op på listen.

App'en bekræftede ikke kun eksistensen af et Huawei Watch, men viste også to tydelige billeder af uret. Baseret på både T3's og vores egne vurderinger, ser uret i princippet ud som en klon af Huawei Watch GT, da de to enheder har næsten samme design samt to sideknapper.

Foto-kilde: T3

I betragtning af, hvor meget de to smartwatches ligner hinanden udenpå, gætter vi på, at hardwaren i det nye smartwatch også vil byde på indbygget GPS, en hjertefrekvensmåler samt en batteritid på 30 dage. Vi forventer også, at Honor Watch kommer til at køre Huaweis eget Lite OS i stedet for Google Wear OS, ligesom brandets tidligere smartwatches.

Honor har tidligere introduceret aktivitetstrackere som Band Z1 og Band 3, men dette ser ud til at være brandets første fuldblods-smartwatch. Selvfølgelig kan man sige, at Huawei (Honors moderselskab) allerede gjort det med Huawei Watch GT til

230 dollars (ca. 1.500 kr.), men det er første gang for Honor-mærket, der er kendt for at producere mere budgetvenlige enheder.

Honor Watch forventes at blive annonceret den 31. oktober 2018, så den officielle afsløring er formentlig lige på trapperne.

Foto-kilde: T3