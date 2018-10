Google udgiver Chrome 70, der fikser kontroversiel login og synkroniseringssystem

Nu kommer den seneste version af Google Chrome til Mac, Windows og Linus, og den fikser det kontroversielle log in-system, der blev introduceret med den tidligere udgave.

I et forsøg på at "gøre det mere enkelt" at logge ind, havde Google tilføjet en ny feature i Google Chrome 69, der betød, at når brugere loggede ind på hvilken som helst side, som Google ejede, så blev de også logget ind i browseren. Det fik efterfølgende mange brugere til at protestere, fordi de frygtede, at Google ville synkronisere info mellem alle Google-ejede hjemmesider og Chrome-browseren. Det har nu fået browsergiganten til at tilføje en mulighed for at slå denne synkronisering fra i den nye 70-udgave af Chrome.

Foto: Google

Den nye indstilling hedder "Allow Chrome sign-in", og den er slået til som standard, hvilket betyder, at hvis man logger ind på for eksempel YouTube, så bliver man også logget ind i browseren.

Google har benægtet, at man havde til hensigt at synkronisere data med brugernes browser-historik, men giver altså nu muligheden for at slå denne mulighed helt fra.

Opmærksom på privatlivet

Sammen med muligheden for at kontrollere hvordan browserens log-in virker, så har Google også givet synkroniseringen af forskellige konti en overhaling. Af det nye interface fremgår det, om Google-konti synkroniserer eller ej. Det sker via en besked om "Syncing to" eller "Not syncing" over hver enkelt kontonavn, hvilket giver brugerne mulighed for at se, hvad der bliver synkroniseret eller ej på Googles servere.

Foto: Google

Og det er ikke alt. Google giver også brugerne mulighed for at begrænse tilladelserne til Chrome plug-ins. Det sker for at forbedre sikkerheden ved at forhindre tilgang til brugernes komplette data og aktiviteter.

Udvidelserne bliver også begrænset på den måde, at brugeren for hver udvidelse fremover skal vælge mellem tre tilladelser: "When you click the extension", "On this site", og "On all sites".

Foto: Google

En andet ny privatlivsfunktion i Chrome 70 er den automatiske udvidelse af fuldskærmstilstand, når en hjemmeside viser en dialogboks eller en pop-op. Det giver brugerne mere overblik, inden de beslutter sig for et handlingsforløb for disse advarsler.

Chrome 70 kommer også med en integreret AV1 dekoder, der er et gratis codec til bedre videostreaming, selv om der ikke er mulighed for kodning.

Google fokuserer nu også på Progressive Web Apps (PWA'er) til Windows, som den nyeste version af browseren understøtter, og det kan startes fra Start-menuen.

Chrome 70 til Android er stadig under udvikling, men versionen til iOS kan hentes via App Store - selv om der nu ikke ser ud til at være de store nyheder i den mobile version.