Chrome 70 fikser den kontroversielle påloggingsfunksjonen fra forrige versjon

Den siste versjonen av Googles nettleser blir nå rullet ut til macOS, Windows og Linux. I denne versjonen skal de rette på problemet som oppstod i etterkant av forrige versjons innføring av en kontroversiell påloggings-funksjon .

I et forsøk på å «forenkle» påloggingen, introduserte Google nemlig en funksjon der brukere ble automatisk logget inn i Chrome om de logget på en nettside eid av søkegiganten. Etter at brukere meldte sin misnøye i hopetall grunnet bekymring for at deres historikk ble synkronisert hver gang de logget inn på Google-eide sider, så har selskapet nå lagt til en funksjon som gir muligheten for å slå av den automatiske påloggingen i den siste versjonen av Chrome.

Foto: Google

Den nye innstillingen heter «Allow Chrome sign-in» og er skrudd på som standard, hvilket betyr at brukere av nettleseren må gå inn og aktivt skru den av om de ikke er komfortable med å automatisk bli logget inn i nettlesere om de logger inn på sider som YouTube eller Gmail.

Selv om Google nektet for at funksjonen også aktiverer synkronisering av historikk, så kan de som ønsker å ha større kontroll over eget personvern skru av funksjonen helt og holdent.

Fokus på personvern

Men større kontroll over pålogging i nettleseren er ikke det eneste nye i denne versjonen. Google har også gjort endringer på brukergrensesnittet for Chrome Sync-kontoer. Det nye grensesnittet vil vise om deres Google-kontoer synkroniserer eller ikke med en statusmelding over brukernavnet. På denne måten kan du enkelt se om dine nettleser-data sendes og lagres på Google sine servere.

Foto: Google

Og det er ikke alt. Google gir også brukere muligheten til å gi Chrome-plugins rettigheter på side-til-side basis. Dette kan begrense utvidelser til bare noen få sider, og med det begrense tilgangen til brukshistorikk og data.

Utvidelser vil også stoppes fra å kjøre inntil brukeren klikker på ikonet til utvidelsen, og velger en av tre alternativer: «Når du klikker på utvidelsen», «På denne siden» og «På alle sider».

Foto: Google

En annen personvern-funksjon i Chrome 70 er at dialog-bokser og pop-ups fra nettsider vil tvinge brukeren ut av fullskjerm-modus, for å sørge for mer kontekst før de beslutter hvilken videre handling som utføres.

Mer enn en liten feilretting

Chrome 70 vil også rulles ut med en integrert AV1-dekoder, en royaltyfri kodek som skal gi mer effektiv videoavspilling med bedre kvalitet.

Tidligere i år droppet Google støtten for Chrome-apps og har i stedet fokusert på såkalte progressive web-apper, eller PWA'er i Windows. Chrome 70 støtter disse, og de kan blant annet startes direkte fra Start-menyen.

Chrome 70 for Android er fortsatt i utvikling, men den nye versjonen er klar for iOS via App Store.