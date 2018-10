Facebook indrømmer, at Portal kan udspionere dig

Da Facebook lancerede deres længe ventede videochat-enheder Portal og Portal+ i sidste uge, var mange forståeligt nok bekymrede over de mulige konsekvenser i forhold til databeskyttelse og privatliv.

Efter den meget omtalte Cambridge Analytica-skandale og det seneste brud på datasikkerheden hos Facebook, vil nogle forbrugere sikkert tøve med at invitere den sociale medie-gigant helt ind i hjemmet.

Det var også, hvad Facebook selv forventede, og derfor forsikrede de i første omgang forbrugerne om, at selskabet "ikke vil lytte til, se eller lagre indholdet af dine samtaler via Portal". Men nu har en talsmand for Facebook trukket udsagnet tilbage og fortalt Recode, at Portal faktisk kan indsamle dine data:

"Portals stemmeopkald er bygget på Messenger-infrastrukturen, så når du foretager et videoopkald på Portal, indsamler vi de samme typer informationer (dvs. brugerdata som f.eks. længden af opkald og frekvens af opkald), som vi indsamler på andre enheder, der benytter Messenger."

Falsk sikkerhedsfølelse

Og ikke nok med det, så indrømmer Facebook også, at disse data kan bruges til målretning af annoncer. De udtaler således, at:

"Vi kan bruge disse oplysninger til at tilpasse de annoncer, vi viser dig på tværs af vores platforme. Andre generelle brugerdata, såsom det samlede brug af apps og så videre, kan også føjes til de oplysninger, vi bruger i forbindelse med at vise annoncer."

Annoncer er naturligvis det, Facebook tjener deres penge på, om end det ikke står klart, om Facebooks oprindelige påstand - at de ikke ville indsamle data fra Portal-brugere - var en simpel fejl fra deres kommunikations-teams side eller var noget mindre uskyldigt.

Denne nyhed kommer kun en uge efter den enorme sikkerhedsbrist, der kompromitterede sikkerheden for 30 millioner Facebook-brugere, og den offentlige tillid til det sociale netværk har været støt faldende, selv om brugertallene ikke har fulgt samme trend.

De nye videochat-enheder er i øjeblikket kun tilgængelige for forudbestilling i USA. Men om Portal slår an, afhænger i vid udstrækning af, hvor mange personlige oplysninger, forbrugerne er villige til at betro Facebook.

Via Recode