Det første eksempel på et foto skudt med OnePlus 6T's kamera ankommer en uge før telefonen

Der er nøjagtigt en uge til lanceringen af OnePlus 6T. Ikke desto mindre bliver der ved med at komme teasers, og vi har lige set det første eksempel på et foto skudt med bagkameraet på den kommende telefon.

OnePlus' CEO, Pete Lau, har delt det billede, du kan se nedenfor, på Weibo (et kinesisk socialt medie). Der medfølger en billedtekst, som oversat fra kinesisk betyder noget i retning af "medbring dit eget filter".

Fotoet er et natbillede af byen Shenzhen, og vi gætter på, at Lau dermed giver os et hint om, at kameraet kommer med en forbedret ydeevne ved dårlige lysforhold - og det kan endda være en måde at antyde den nyligt rygtede Night Mode på.

Kilde: Pete Lau på Weibo

Hvad betyder det?

Rygterne om den nye Night Mode-funktion begyndte at svirre i sidste uge, efter at en "officiel repræsentant for OnePlus" havde talt med TrueTech om den, men vi er stadig usikre på, hvordan funktionen helt præcis virker.

Den minder måske om de modes med lang eksponering, vi har set på andre flagskibstelefoner i år, men det er uklart, om det uploadede foto er blevet skudt håndholdt eller ved hjælp af et stativ. Vi krydser fingre for, man kan tage den slags skud med telefonen i hånden.

Men foto-eksemplet fra Lau er specifikt et natbillede, hvilket virker lovede i forhold til, at den nye telefon får funktionen Night Mode. Der er ikke knyttet EXIF-data til Laus foto, men vi kan dog se, at det stammer fra et 13 MP bagkamera.

OnePlus er klar til at annoncere deres nye telefon officielt den 29. oktober (takket være Apple blev tidspunktet ændret i sidste øjeblik), og vi forventer at få alt at vide om det opgraderede bagkamera ved den event.

Via GSMArena