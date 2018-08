DARPA er verter for olympiske leker laget for roboter på størrelse med insekter

DARPA er kjent for store, dyre (og ærlig talt skremmende) robot-prosjekter, som Big Dog. I det seneste prosjektet i rekken tenker de dog langt mindre. Etaten har annonsert et nytt program ved navn SHRIMP (SHort-Range Independent Microrobotic Platforms), med formål å kreere en ny generasjon mikro-roboter som er små nok til å få plass på en fingertupp.

Big Dog – finansiert av DARPA, men laget av Boston Dynamics — klarer å finne sin egen vei gjennom ulendt terreng i kampsoner og katastrofeområder, men størrelsen gjør at det finnes en hel del steder den ikke makter å komme forbi. En robot på størrelse med et insekt ville kunne dure gjennom rask, skrot og andre hindre uten problemer — gitt at teknologien kan lages liten nok.

Bygger et bedre insekt

DARPA utfordrer derfor forskere til å lage og demonstrere knøttsmå roboter som klarer å gjennomføre kompliserte oppgaver i felten, der en kinkig balanse mellom størrelse, kraft og behendighet.

Robotene til hvert lag med forskere vil konkurrere med hverandre i en «evaluering i olympisk stil» som kommer til å teste manøvrerbarhet (på plane overflater og i bakker), hastighet, og bæreevne.

«Selv om målet til SHRIMP er å utvikle små uavhengige robot-plattformer, forventer vi at oppdagelser gjort via vår forskning innen energilagring og aktuatorer kommer til å være fordelaktig for en rekke felter som per nå holdes tilbake av disse tekniske utfordringene — fra proteser til optisk styring», sa direktør for programmet hos DARPA, Dr. Ronald Polcawich.

Kilde: ZDNet