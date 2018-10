Ble det nettopp lekket en svart Surface Laptop 2 i Netflix-serien Iron Fist?

Ryktene om at Microsoft forbereder seg på å lansere en ny Surface Laptop 2 under pressebegivenheten de skal holde 2. oktober er akkurat blitt styrket fra uvanlig hold, nemlig i Netflix' superheltserie Iron Fist.

Som de superobservante journalistene hos det tyske nettstedet WindowsUnited.de melder, kan man rundt 50 minutter og 54 sekunder ut i første episode av Iron Fist-seriens annen sesong se en av seriens karakterer benytte en svart laptop-liknende enhet med Microsoft-logo på baksiden – av samme type man ser på andre produkter i Surface-serien.

Produktplassering er en vanlig foreteelse i høyprofilerte TV-serier og filmer, men det er ganske uvanlig at det dukker opp produkter som ennå ikke er offisielt lansert.

Kilde: Windowsunited.de (Image: © windowsunited.de)

Vi får bare et kort glimt av enheten, så dette kan ikke kalles et konkret bevis, men ettersom det svirrer rykter om at Microsoft planlegger lanseringen av en svart Surface-enhet, visstnok kjent som «Surface Black» internt, kan dette være et hint om hva vi kan vente oss.

Prislappen

Samtidig verserer det dessuten rykter om at Surface Laptop 2 og Surface Pro 6 vil kunngjøres ved pressebegivenheten 2. oktober, og mens begge enhetene vil ha oppgraderte spesifikasjoner, skal de likevel koste det samme som sine forgjengere.

Dette er kjærkomne nyheter, som kommer fram i en tweet fra Roland Quant hos Winfuture. Han skrev at de to enhetene vil prises som før, og at det ikke kommer noe mer nytt på maskinvarefronten.

About Microsoft's hardware event on Oct 2: expect Surface Pro 6 and Surface Laptop 2. At the same prices as before, with updated hardware. And likely nothing else.September 26, 2018

Vi trenger ikke å vente lenge for å finne ut hvor sanne disse ryktene er, og det vil bli rapportert direkte fra lanseringen hva selskapet har å komme med.