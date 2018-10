Billeder af Googles nye Chrome OS tablet er angiveligt lækket

Vi ved allerede meget om, hvad vi kan forvente at få at se ved Googles event i morgen den 9. oktober, hvor firmaet lancerer ny hardware: Der har været en del Pixel 3-læk på det seneste - og nu er der angiveligt også blevet lækket uofficielle billeder af den Chrome OS tablet, som Google er på vej med.

Tabletten, der menes at hedde Pixel Slate, tager tilsyneladende kampen op mod

Surface Pro ved at kunne fungere som både en tablet og en laptop (afhængigt af, om du tilføjer et tastatur). Det har været en populær formfaktor de seneste år, og det giver mening, at Google gerne vil tilbyde et produkt inden for denne særlige niche.

Baseret på billederne fra MySmartPrice er der tale om en tynd tablet med en USB-C port (eller to) og en fingeraftrykslæser. Enheden kommer tilsyneladende i en mørkblå farve, og den ser ud til at have en softwaregrænseflade, der adskiller sig lidt fra det, vi kender fra det almindelige Chrome styresystem.

Pixel Slate-lækket

Desuden har 9to5Google fået fat i nogle billeder, der tyder på, at der også kommer en ny, mørkblå Pixelbook Pen, der matcher enheden. Vi formoder, at den kommer til salg til den samme pris á 99 dollars, som den nuværende hvide udgave sælges for i Google Store (det er Googles Chromebook ved navn Pixelbook, der understøtter Pixelbook Pen-stylusen, men duoen er desværre ikke tilgængelig i Danmark).

Vi kender endnu ikke specifikationerne for Pixel Slate – men den får muligvis ikke de samme high end-komponenter som Googles Pixelbook, hvis selskabet beslutter at gøre den nye tablet til et billigere alternativ for køberne. Vi har hørt rygter om, at enheden muligvis får dual-boot, så brugerne foruden Chrome OS kan køre Windows 10, hvis de ønsker det.

Uanset detaljerne, så virker det sandsynligt, at Google vil præsentere Pixel Slate, et officielt tastatur som tilbehør samt en ny Pixelbook Pen i morgen den 9. oktober. Derudover lanceres to flagskibstelefoner, så det ser ud til at blive en event, der er værd at holde øje med.