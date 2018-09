Bethesda vahvisti, ettei Fallout 76 saa cross-playta

Bethesda vahvisti, ettei Fallout 76 tue cross-platform-pelaamista.

Kerroimme jo aiemmin tänään, että Sony avaa viimeinkin Fortniten cross-playn PS4-pelaajille. Bethesdan varatoimitusjohtaja twiittasi eteenpäin Sonyn ilmoituksen taputtavan emojin kanssa. Monet Fallout-fanit tulkitsivat asian niin, että Hines vihjasi myös Fallout 76:n saavan cross-play-mahdollisuuden.

Hines kuitenkin ampui huhuilta siivet toisessa twiitissään kertomalla, ettei Fallout 76 tue cross-playta "useista eri syistä".

"En osaa sanoa tuleeko peli koskaan saamaan [cross-playta]", Hines kirjoitti. "Mutta voin vakuuttaa, ettei se ole tällä hetkellä tähtäimessämme, sillä keskitymme B.E.T.A:an ja julkaisuun."

Voit lukea Hinesin twiitin alta:

Folks, chill. I work with a lot of devs and games for whom this is important going forward. Fallout 76 does not support crossplay, for a number of reasons. I have no idea if it ever will. But I assure you it is not on our radar right now as we focus on B.E.T.A. and Launch.September 26, 2018