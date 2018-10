Bekræftet: Samsung arbejder med foldbare skærme til bærbare

Under en laptop-event i Sydkorea denne uge annoncerede Samsung, at selskabet arbejder med foldbare skærme til bærbare computere. Hvis du glæder dig til at få fingrene i en foldbare Samsung Galaxy X-telefon (der angiveligt kommer i november), så vil denne nyhed sikkert også interessere dig.

"Som med foldbare smartphones samarbejder Samsung med skærmproducenter om at udvikle bærbare computere med foldbare skærme, der ikke blot kan foldes ind og ud, men også skabe ny værdi og brugeroplevelse i takt med den ændrede markedsudvikling for bærbare computere," udtalte Lee Min-Cheol, Samsungs vicedirektør for marketing, under eventen ifølge The Korean Herald.

En ny æra for laptops

Laptop-skærme, der kan foldes, markerer en ny fase i udviklingen af 2-i-1 bærbare, som på nuværende tidspunkt må gøre brug af hængsler, der kan rotere 360

grader. Problemet med det design har altid været tastaturet, som er i vejen for dine fingre, når du holder enheden som en tablet.

Foldbare skærme kan føre til helt nye designs for 2-i-1 bærbare - ikke mindst enheder, der kun består af en skærm med touchscreen-tastatur. Forestil dig en Lenovo Yoga Book C930, men kun med én stor skærm.

Samsung har endnu ikke afsløret flere oplysninger om deres planer, eller hvilke firmaer, de samarbejder med om projektet, men vi ville ikke blive overraskede over at få en helt ny type hybrid-laptops at se inden for de næste par år.

