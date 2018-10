Både Huawei Watch GT og Band 3 Pro lover lang batteritid

Mate 20 og Mate 20 Pro brakte kanskje ikke med seg de helt store overraskelsene etter alle lekkasjene vi har sett de siste ukene, men den kinesiske produsenten hadde også et par nye kroppsnære produkter å vise frem.

Huawei Watch GT og Huawei Band 3 passer begge godt for de som liker å trene, og den korte tiden vi har hatt med dem har gitt oss et godt førsteinntrykk.

Gode batterispesifikasjoner

Det har gått flere rykter om Watch GT, og et av dem – nemlig at den ikke er utstyrt med Wear OS – viser seg å stemme. Et resultat av det valget, er at den har mye lenger batteritid enn foregående modeller, og Huawei lover at den skal holde det gående i over to uker, selv med pulsmåleren aktivert. Maratonløpere kan ellers forvente at den skal klare seg i 22 timer sammenhengende, og uten GPS og HRM skal den klare hele 30 dager.

Ellers er Watch GT utstyrt med en 1,39 tommer stor OLED-skjerm, og Huawei skryter av at den er tynnere enn både Apple Watch 4 og Garmin Fenix5 Plus med bare 11,8 mm.

Andre funksjoner Huawei trekker frem er altimeter, barometer og kompass, i tillegg til fire ulike typer søvnsporing.

Huawei Band 3 Pro er rettet mot løpere som vil ha noe litt mer sportslig på armen. Denne aktivitetsmåleren sies å være mer nøyaktig enn forgjengeren, og i likhet med den nevnte klokka er den utstyrt med mottak for både GPS, GLONASS og Galileo.

Den kan spore løping, sykling og svømming, noe som ifølge Huawei gjør den egnet for triatlon-utøvere. Best av alt er det at den skal klare hele 20 dager mellom hver lading.

Watch GT kommer i to utgaver, og Sport-versjonen koseter 199 euro (ca. 1900 kr), mens den mer elegante Classic-varianten går for 249 euro (ca. 2350). Band 3 Pro går på sin side for 99 euro (drøyt 900 kr).