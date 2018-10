Apples lansering av nye iPad Pro- og Mac-modeller avholdes 30. oktober

Apple vil avholde sin neste lansering i New York 30. oktober, og vi forventer at Apple vil avduke 2018-modellene av Pad Pro og nye Macbook-modeller.

I følge invitasjonen som ble sendt ut til TechRadar og andre medier i dag, skal lanseringsfesten avholdes ved Brooklyn Academy of Music's Howard Gilman Opera House.

Arrangementet starter kl 15:00 norsk tid. Slagordet for denne «spesielle begivenheten» er «Det er mer i vente». Vi har mistanke om, men har ikke vært i stand til å bekrefte, at denne Apple-begivenheten vil bli direktesendt.

Interessant nok så skal OnePlus avholde sin OnePlus 6T-lansering bare en time senere i samme by. Vi har forsøkt å få bekreftet fra OnePlus om de kommer til å holde seg til dette tidspunktet eller ikke.

Vi har også lagt merke til at hvert mediehus har fått forskjellige, tilpassede Apple-logoer i sine invitasjoner. Du kan se flere av de i karusellen over, men slagordet i invitasjonen er fortsatt det samme for alle.

Det er vanskelig å si hva dette betyr, og om det betyr noe i det hele tatt. Det kan bare være at Apple ønsker å kunne skille de forskjellige invitasjonene fra hverandre, men det kan også bety at Apple har mange unike produkter å lansere 30. oktober.

Eller, så har alle de forskjellige logoene blitt laget på en av de nye iPad Pro-modellene, noe som virker mer sannsynlig gitt nyhetene om at Adobe bringer en fullverdig Photoshop-versjon til iPad.

Looks like a large variety of designs going out for these invites for the (likely) iPad Pro launch (thanks to @stuartmiles @caro_milanesi @tldtoday @MKBHD @panzer for alternatives...) pic.twitter.com/aA3ihLr8q6October 18, 2018