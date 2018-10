Apples nye MacBook Air kan bli avduket 30. oktober

Spekulasjoner har oppstått rundt Apples mulige lansering av en oppdatert, eller en helt ny versjon, av den tilårskomne MacBook Air. Og det kan skje på pressekonferansen Apple skal ha 30. oktober.

Det er 9to5Mac som meldte at en skole hadde bestilt en iPad og en Apple Pencil sammen med en Macbook Air. Apple skal ha levert denne ordren, bortsett fra Macbook Air-maskinen, og beskjeden fra Apple var at denne var forsinket og ville bli levert 30. oktober.

Som du kanskje har fått med deg så er dette samme dag som Apple avholder sin pressekonferanse i New York, og om du legger to og to sammen så kan det se ut som om det er en ny versjon av Macbook Air som kommer til å bli levert til denne skolen.

Men, dette er absolutt ikke skrevet i stein. Det kan rett og slett være en ren tilfeldighet eller en forbigående flaskehals i logistikken til Apple som er grunnen til forsinkelsen.

Samtidig har vi lenge ventet på at Apple skulle gjøre noe med Macbook Air, og det er ikke usannsynlig at vi kommer til å se en oppdatert eller helt fornyet versjon bli lansert i slutten av oktober.

Gammel luft

Den nåværende versjonen er absolutt utdatert, og skulle for lengst fått en overhaling. Og om den faktisk får det, så er det lite sannsynlig at det kommer til å være en inkrementell oppgradering men heller en fullstendig fornyelse fra innsiden og ut.

En annen mulighet er at Apple kommer med en 13 tommer Retina Macbook som gjør mindre innhogg i ukepengene. Dette vil gjøre en MacBook Air mer eller mindre overflødig, og vi kan ende opp med at den tas ut av porteføljen helt og holdent. Rykter om dette har svirret siden starten av året.

Det er også verdt å merke seg at skolen bestilte en Macbook Air med 256 GB og måtte betale 1199 dollar (ca 10.000 kr) for den, inkludert rabatten som utdanningsinstitusjoner får. Om man legger til en slant for «norske tilstander», så kan det gi en indikasjon på prispunktet for de nye modellene.

Dette blir imidlertid å spekulere for spekulasjonenes skyld. Det peker derimot mer mot muligheten for en 13 tommers Retina MacBook i det prissjiktet. Det er i det minste ikke lenge til vi får vite hva Apple har i vente for oss hva gjelder Macbook og iPad-produktene sine.