Apples MacBook Air 2018 kan komme den 30. oktober

Der er opstået nye spekulationer om, at Apple kan hænde at introducere en fornyet MacBook Air - eller en erstatning for den aldrende laptop - ved deres presse-event den 30. oktober.

Historien er, som beskrevet af 9 til 5 Mac, at en skole for nylig bestilte en iPad og Apple Pencil sammen med en MacBook Air. Apple leverede hele den pågældende ordre, altså lige bortset fra den bestilte notebook, som kunden fik besked om ville blive forsinket - og forventedes at blive afsendt den 30. oktober.

Som nævnt er det same dato som Apple afholder deres lanceringsevent i New York. Og lægger man to og to sammen, så ser det ud til at antyde, at der den dag bliver lanceret en erstatning for MacBook Air – som så kan afsendes til den pågældende kunde i uddannelsessektoren.

Selvfølgelig er dette langt fra nogen garanti, da der bare kan være tale om et simpelt sammentræf eller et lille kiks med lagerbeholdningen et sted.

Men da det længe har været ventet, at Apple ville foretage sig noget på MacBook Air-fronten, giver spekulationer om en opdatering eller erstatning i slutningen af oktober bestemt mening.

Klar til en overhaling

Den nuværende MacBook Air er en seriøst uddateret enhed, og det er bestemt på tide med en ordentlig overhaling på hardwarefronten. Hvis det sker, er det usandsynligt, at det bare bliver en mindre opgradering af komponenterne; der bliver snarere tale om en mere dybdegående gentænkning.

Eller der kan endda hænde at komme en mere tegnebogsvenlig 13-tommers Retina MacBook, hvilket ville gøre MacBook Air overflødig (der har svirret rygter om den mulighed siden begyndelsen af dette år).

Til historien hører endnu en interessant oplysning: Skolen bestilte en MacBook Air på 256 GB og blev opkrævet 1.199 dollars (omregnet ca. 7.850 kr.) med uddannelsesrabat, hvilket tyder på, at det kunne være cirkaprisen på den nye enhed.

Selv om vi nu virkelig bevæger os ud i spekulationer, så peger det mere i retning af en lancering af en 13-tommers Retina MacBook til den pris, mens der kan komme en mere budgetvenlig (eller måske snarere gen-prissat) model på indgangsniveau.

I hvert fald får vi at vide, hvad Apple har i støbeskeen på MacBook-fronten meget snart, da der nu er mindre end en uge til lanceringseventen.