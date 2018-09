Apple-analytiker spår at iPad Pro 3 kommer med USB-C

Du kan alltid stole på at analytikeren Ming-Chi Kuo leverer når det gjelder spådommer om Apples kommende produkter - selv om de ikke alltid viser seg å være 100% nøyaktige.

Det er MacRumors som rapporterer at den «produktive prognostisereren», i påvente av den kommende Apple-lanseringen, igjen har vært ute og publisert sine forskningsnotater. I disse beskriver han hva han mener Apple har på lager for oss resten av året på mobilfronten. Den forrige rapporten fra Kuo, publisert i juli var mer Mac -fokusert, mens de nyeste spådommene har fokus på iPad Pro 3, iPhone 9 og Apple Watch 4.

Kuo starter med årets fornyelse av iPad Pro, og spår at denne modellen vil komme med Face-ID i stedet for Touch-ID slik som vi har sett i iPhone X. Og at Apple også kommer til å bytte fra Lightning til USB-C, som etterhvert begynner å bli en godt utbredt standard.

– I tillegg til å støtte Face-ID så forventes det at de nye iPad Pro-modellenes store oppgradering vil være å bytte ut Lightning med USB-C, og levere disse med en nydesignet helstøpt strømadapter på 18W som beveger seg bort fra designen med utskiftbare plugger, sier Kuo.

Kuo legger også til at dette årets iPhone-modeller nok vil beholde Lightning-porten og den «gamle typen» adaptere, men en ny kjennelse i EU kan faktisk tvinge Apple til å droppe Lightning til fordel for USB-C også der etterhvert.

Flere spådommer

Og mens vi snakker om iPhone; Kuo tror også at en billigere modell med 6,1 tommer LCD-skjerm kan komme til å lanseres i etterdønningene av den kommende lanseringen av iPhone XS og iPhone XS Max.

Kan det være «billigmodellen», iPhone XC, som vi skrev om tidligere denne uken?

I hans notater finner man også noen spådommer om årets fornyelse av Apple Watch-porteføljen. Blant annet tror Kuo at hver modell vil få «smalere rammer, støtte for ekkokardigram, og være utstyrt med keramisk bakside».

Keramisk bakside er nytt også for oss, men tidligere har vi skrevet om at den kan få 15 prosent større display og at ECG/EKG-støtte kan være en del av årets fornyelser. I tillegg har vi også rapportert om den mulige designen på Apple Watch 4.

Kuo skriver også litt om noen MacBook-relaterte spekulasjoner, og han forutser blant annet utgivelsen av en «ny, lavpris MacBook» med Touch ID-funksjonalitet (men ikke «Touch Bar»), som potensielt kan erstatte den nåværende 12-tommers MacBooken.