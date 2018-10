Alle karaktererne i Super Smash Bros Ultimate er måske blevet lækket

Det kommende spil Super Smash Bros Ultimate fra Nintendo har allerede fået en del opmærksomhed, fordi det inkluderer samtlige kamphaner, der nogensinde har deltaget i et Smash Bros-spil. Men nu ser det ud til, at de få karakterer, som ikke allerede var blevet offentliggjort, er blevet lækket - og så på Snapchat.

Et lettere sløret billede, der tilsyneladende var taget i en marketingafdeling af en af Nintendos europæiske distributører, blev hurtigt fjernet fra Snapchat, men dukkede igen op på forummer som Discord og 4Chan.

Et læk, eller et overbevisende mock-up?

På billedet ser man alle Super Smash Bros Ultimates-deltagerne, inklusive ubekræftede karakterer som Shadow the Hedgehog og Street Fighter's Ken - såvel som Rare's elskede Banjo-Kazooie, og selv Geno (Geno!) fra det mindre kendte Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars.

Det ser også ud til, at Isaac fra Golden Sun, Mach Rider fra Mach Rider, KOS-MOS fra Xenoblade, og Chorus Kids fra Rhythm Heaven er med.

Hele banden er med

Nintendo har hen ad vejen afsløret ekstra fightere, som er med for første gang, og der er masser af guf for fans. For eksempel rum-piraten Ridley (fra Metroid) og Donkey Kong Countrys King K. Rule.

Det er ikke overraskende, at Shadow the Hedgehog dukker op som en Echo Fighter, en karakter med samme sæt bevægelser som en eksisterende fighter - nemlig Sonic the Hedgehog. Og Geno and Banjo-Kazooie har været efterspurgt af fans gennem årene i en grad, så det næsten er for godt til at være sandt, at de også er med.

Vi er delvist overbevist om ægtheden af lækket, især fordi det kan spores tilbage til Marina PLV, et firma, der håndterer promo-materiale for forskellige selskaber, men da vi endnu ikke har hørt et ord fra Nintendo, så kan vi jo tage fejl.

Super Smash Bros Ultimate kommer på gaden til Nintendo Switch den 7. december.