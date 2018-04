Huawei Mate 10 Pro -arvostelu review

Huawei Mate 10 Prossa on paljon hyvää. Puhelin ei ole tyylikäs ja laadukas pelkästään ulkokuoreltaan, vaan siitä löytyy esimerkiksi Google Pixel 2 XL:stä ja iPhone X:stä tuttu OLED-näyttö laajalla 18:9-kuvasuhteella.

Puhelimessa on lisäksi laadukas kaksoiskamera, joka muistuttaa iPhone 8 Plussaa ja Galaxy Note 8:aa, mutta ei silti aivan pärjää kaikkein parhaimmille puhelimille. Huaweista löytyy vakiona jopa uusin Android 8, joten sen käyttöliittymä on turvallinen ja nykyaikainen.

Jos puhelimen teknisiä tietoja vertaa toisiin lippulaivamalleihin, se päihittää kilpailijansa monella osa-alueella. Siinä on esimerkiksi 128 gigatavua muistia tyypillisen 64 gigatavun tapaan.

Huaweissa on myös kilpailijoitaan parempi akunkesto. Puhelimeen on mahdutettu valtava 4000 mAh:n akku, jonka ansiosta Mate 10 Pron akunkesto voittaa kevyesti niin Samsung Note 8:an (3300 mAh) kuin iPhone 8 Plussankin (2691 mAh).

Hieman yllättäen puhelimesta löytyy jopa nostalgisia tunteita herättävä infrapunalähetin, joten sitä pystyy käyttämään tarvittaessa vaikkapa television kaukosäätimenä.

Mate 10 Pro ei ole silti täydellinen puhelin edes paperilla. Esimerkiksi näytön resoluutio on vain 1080 x 2160, joten se jää auttamattomasti lukuisten kilpailijoidensa 2K-näytöistä, puhumattakaan vaikkapa Sony Xperia XZ Premiumin 4K-näytöstä.

Siinä ei ole myöskään kuulokeliitäntää tai microSD-paikkaa, joten joudut käyttämään adapteria langallisille kuulokkeillesi sekä varmistamaan, että puhelimen sisäinen muisti riittää tarpeisiisi koko puhelimen elinkaaren ajan.

Huawei Mate 10 Pron hinta ja julkaisupäivä

Tähän asti Huawein Mate-sarja on tuntunut jäävän phablet-kokoisten P10 ja P10 Plussan jalkoihin, mutta Mate 10 Pro yrittää tehdä asiaan muutoksen.

Se ei ole varsinaisesti markkinoiden suosituin puhelin, mutta Huawei on hinnoitellut uutuutensa hieman kilpailijoitaan alemmalle tasolle. Mate 10 Pron julkaisuhinta oli 799 euroa, mutta se on laskenut tähän mennessä 749 euroon.

Puhelimen varsinainen myynti alkoi 18.2.2018.

Mitä pro-lisänimi tuo tullessaan?

OLED-näyttö

f/1.6-aukolla varustettu kaksoiskamera

Paljon sisäistä muistia, muttei microSD-paikkaa tai kuulokeliitäntää

Huawei Mate 10 Pro julkaistiin samanaikaisesti Mate 10:en kanssa, joka muistuttaa paperilla Mate 9:ää.

Laitteita vertaillessa tuntuukin kuin vertailisi Huawei Mate 10 Prota Mate 9:ään.

Ensinnäkin, Huawei on luopunut IPS LCD -näyttöteknologiasta ja korvannut sen OLED-näytöllä. Tämä oli ehdottomasti oikea ratkaisu, sillä näyttö on huomattavasti aiempaa parempi.

Samalla valmistaja sanoi hyvästit myös kuulokeliitännälle ja microSD-lukijalle. Puhelimessa on kuitenkin 128 gigatavua nopeaa sisäistä muistia, mikä riittää varmasti suurimmalle osalle käyttäjistä.

Mate 10:llä ja Mate 10 Prolla on joitakin yhteisiä uusia avainominaisuuksia, joita ei löydy Mate 9:stä. Kummassakin mallissa on esimerkiksi lasinen takakuori, joka tuntuu laadukkaammalta kuin aiempi metallinen kuori. Molemmissa on myös uuden Android 8:an päälle rakennettu Huawein oma Emotion-käyttöliittymä, joka tunnetaan myös nimellä EMUI 8.0.

Uusi käyttöliittymä parantaa merkittävästi puhelimen käyttökokemusta. Yksi suurimmista uudistuksista on Samsungin DeX:ää muistuttava teknologia, joka mahdollistaa puhelimen käyttämisen tietokoneen keskusyksikkönä. Samsungista poiketen tähän ei tarvita edes erillistä telakkaa, sillä puhelimen saa liitettyä tavalliseen tietokoneen näyttöön tai televisioon pelkällä HDMI-kaapelilla.

Uuden Mate-sarjan kamerat ovat samankaltaisia kuin Mate 9:ssä, P10:ssä ja P10 Plussassa. Malleissa on kaksi kameraa, joista toinen on RGB- ja toinen mustavalkolinssi. Tällä kertaa Huawei on parantanut myös aukkojaan, sillä molemmissa kameroissa on uudet f/1.6-aukot.

Laajemman aukkonsa ansiosta kameroiden pitäisi siis kyetä parempaan hämäräkuvaukseen. Huawei on toteuttanut kamerat tuttuun tapaan yhteistyössä Leican kanssa.

Muotoilu ja näyttö

Parhaimman näköinen Mate

Tyylikäs metallia ja lasia yhdistelevä muotoilu

Laadukas näyttö häviää kilpailijoilleen terävyydessä

Kiitos Huawein aiemman kokemuksen tyylikkäiden lasikuoristen Honor-puhelinten valmistuksesta, valmistaja on onnistunut mainiosti uusien Mate 10:en ja Mate 10 Pron muotoilussa.

Takakuoren kaareva Gorilla-lasi yhdistyy saumattomasti puhelimen metallikuoreen, muodostaen tyylikkään ja arvokkaan näköisen puhelimen, joka ei tuota pettymystä saman hintaluokan kilpailijoihin nähden.

Huawei Mate 10 Pro -kuvagalleria

Puhelimen etuosa on enimmäkseen näyttöä, sillä Mate 10 Pron 6-tuumainen näyttö on mahdutettu pienempään runkoon kuin iPhone 8 Plussan 5,5-tuumainen paneeli.

Näyttö kattaa 80,9 % etuosan pinta-alasta, joka on ylivoimaisesti parempi lukema kuin iPhone 8:ssa tai 8 Plussassa, mutta ei pärjää iPhone X:än lähes reunattomalle näytölle. Siinä on kuitenkin sama 18:9-kuvasuhde kuin iPhone X:ssä, Samsung Galaxy Note 8:ssa ja LG V30:ssä.

OLED-teknologia ja HDR10-tuki antavat potkua Mate 10 Pron näytölle toistaen värit huomattavasti syvempinä kuin esimerkiksi vaimeampi Google Pixel 2 XL.

Full HD -resoluutiolla se ei kuitenkaan pärjää selkeydessä Sony Xperia XZ Premiumille, Galaxy Note 8:lle tai S9-sarjalle. Myös sen värintoisto häviää Samsungin lippulaivoille.

Mate 10 Pro voittaa värintoistossa ja katselukulmissa silti Google Pixel 2:en ja LG V30:en. Huawein näyttö on yleisesti ottaen laadukkaiden älypuhelinten keskikastia.

Puhelimeen on asennettu näyttöä suojaava kalvo ja paketin mukana tulee myös pehmeä muovinen suojakuori, joten et joudu ostamaan mitään ylimääräistä arvokkaan puhelimesi suojaksi.

Huawei on tosin kestävä puhelin myös ilman suojakuorta ja näytön suojakalvoa, sillä Mate 10 Pron kuoret ovat valmistettu vahvasta Gorilla Glass 5 -lasista. Puhelin on myös IP67-luokituksen mukaisesti veden- ja pölynkestävä.

Mate 10 Pron takakuori on kevyesti pyöristetty, joten se tuntuu kädessä hieman kulmikkaita kilpailijoitaan mukavammalta. Se painuu saumattomasti puhelimen kiiltäviin metallisiin sivuihin ja tarjoaa mukavasti pitoa.

Lasinen kuori ei ole ehkä yhtä liukas kuin hiekkapuhallettu metalli, mutta se on myös alttiimpi sormenjäljille.

Kaksoiskamerat ovat muotoiltu kahdeksi erilliseksi ulokkeeksi, jotka eivät ole kaikista tyylikkäimmät. Puhelimen takakuoren lasista erillään olevien kameroiden etuna on kuitenkin se, etteivät ne rikkoudu, jos lasinen takakuori rikkoutuu.

Sormenjälkitunnistin on sijoitettu järkevästi suoraan kaksoiskameroiden alapuolelle. Sormet löytävät skannerin helposti ja se on myös nopeatoiminen käytössä. Puhelimessa ei ole muita biometrisiä tunnistautumistekniikoita, mutta sormenjälkitunnistin on toteutettu niin hyvin, ettei niitä varsinaisesti kaipaakaan.

Äänenvoimakkuudensäätö ja virtapainike löytyvät puhelimen oikealta sivulta, USB-C -liitäntä sen pohjasta ja SIM-kelkka vasemmalta sivulta.

Yleisesti ottaen pidämme muotoilusta hieman erikoisen näköisiä kameraulokkeita lukuun ottamatta.

Mate 10 Prota myydään Suomessa kolmella eri värivaihtoehdolla. Jokainen löytänee siis itselleen sopivan värin mokasta, sinisestä tai titaaniharmaasta.