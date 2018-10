Arvostelussa Sony Xperia XZ2 Compact

Sony Xperia XZ2 Compact on pieni ja tehokas. Se on myös paksu ja osittain muovia, eikä siten paras vaihtoehto, mikäli antaa puhelimen ulkonäölle paljon arvoa.

Sonyn Compact-linjan puhelimet tarjoavat hieman erilaista kuin monet muut korkeamman hintaluokan laitteet, sillä niissä on laadukas laitteisto pienessä koossa.

Jos tähtäimessäsi on puhelin, jossa on mainiot tekniset ominaisuudet ja joka on kooltaan käteen hyvin sopiva, Sony Xperia XZ2 Compact on yksi parhaista vaihtoehdoista. Muissa älypuhelimissa, joissa on viiden tuuman näyttö, ei ole näin laadukasta rautaa.

Puhelinta on kuitenkin vaikeampi myydä niille, jotka haluavat korkeaan hintaluokkaan sopivan muotoilun. Xperia XZ2 ei tunnu tai näytä hintansa arvoiselta.

Sen kamera ja suoritin pyyhkivät lattiaa lähes kaikilla saman kokoluokan puhelimilla, mutta samanlaisen käyttökokemuksen saa lähes puoleen hintaan, jos ei arvosta todella korkealle jokaista pikseliä ja sovellusten lataamisessa säästyvää sadasosasekuntia.

Sony Xperia XZ2 Compactin hinta ja saatavuus

Hinta Suomessa noin 600 euroa

Xperia XZ2 Compact on yksi Sonyn kärkipuhelimista tälle vuodelle. Se esiteltiin maailmalle helmikuussa yhdessä "isoveljensä" Sony Xperia XZ2:n kanssa.

Hinta on Suomessa (kesäkuun lopussa) noin 600 euroa.

XZ2 Compactilla ei ole montaa suoranaista kilpailijaa. Mikään muu brändi ei tee tämän kokoisia pieniä Android-puhelimia, joissa on yhtä vakuuttava laitteisto. XZ2 Compact tekee sen, mikä tuo mahtavan edun, jos käyttäjä ei pidä isoista puhelimista.

Avainominaisuudet

Tiivis rakenne ja vakuuttavat tekniset ominaisuudet

Tehokas 19 megapikselin kamera

Sony Xperia XZ2 Compactissa on paljon samoja ominaisuuksia kuin sen isoveljessä, kalliimmassa Xperia XZ2:ssa. Se tekee tästä puhelimesta niin epätavallisen.

Niihin kuuluvat Qualcommin laadukas Snapdragon 845 -suoritin, 19 megapikselin kamera, 64 gigatavua tallennustilaa ja näyttö, joka pyörittää HDR-laadun videoita. Sellaisia videoita katsotaan tavallisesti korkean hintaluokan televisioista.

Vastaavaa rautaa ei yksinkertaisesti löydy näin pienistä puhelimista. Lähin vaihtoehto on Samsung Galaxy S9, joka on hieman leveämpi ja pidempi.

Pienen koon ja laadukkaan laitteiston yhdistelmä on juuri sellainen, jota monet kaipaavat. Ongelma on vain se, että Sony Xperia XZ2 Compact menettää hohtoaan, kun katsoo hieman pintaa syvemmälle.

Sony Xperia XZ2 Compact näyttää ulkoisesti halvalta Android-puhelimelta, mutta se ei todellakaan ole edullinen.

Moto G5S:n kaltaiset puhelimet tuntuvat itse asiassa laadukkaammilta kuin Sony Xperia XZ2 Compact, ja se on hieman huolestuttavaa. Sekin keskihinnan puhelin on kuitenkin selvästi isompi kuin XZ2 Compact.

XZ2 Compact on mahtava puhelin, jos ostaja tietää mitä haluaa. Sony on tehnyt selviä parannuksia kameran suorituskykyyn täksi vuodeksi. Etukamera on tosin varsin vaatimaton. Sen pieni koko on kuitenkin ehdottoman iso plussa.

Muotoilu

Enemmänkin paksu ja pyöreä kuin pölkkymäinen

Muovia oleva takaosa ei tunnu kovin kalliilta

Sormenjälkilukija löytyy, mutta ei kuulokeliitäntää

Useimmat puhelinvalmistajat yrittävät tehdä laitteistaan niin ohuita kuin mahdollista. Xperia XZ2 Compactin muotoilussa ei haaveilla samasta. Pieni koko on ainakin puolet puhelimen vetovoimasta.

Xperia XZ2 Compactissa on 4,5 tuuman puhelimen siluetti. Sen näyttö on todellisuudessa viisi tuumaa, mutta vain koska siinä on "pidempi" 18:9-kuvasuhteen näyttö, kuten monissa muissakin viime aikoina julkaistuissa puhelimissa.

Sony Xperia XZ2 Compact on näytön muodosta huolimatta miellyttävä paluu menneisyyteen ja aikaan, kun meidän ei tarvinnut venyttää peukaloitamme jatkuvasti, jotta osuisimme tiettyyn kohtaan näytössä. Se on ollut erittäin iso juttu Sonyn Compact-linjan puhelinten vetovoimassa vuodesta 2013 saakka.

Sony Xperia XZ2 Compactin muotoilu eroaa kuitenkin Xperia XZ1:stä. Se ei ole enää suorakaiteen muotoinen "tiiliskivi", vaan sen pehmeämmät reunat kaartuvat takana ja antavat sille kämmeniä syleilevän tuntuman.

Se on muotoilun osalta oudon lähellä Motorola Moto G:tä, joka ihastutti heti hyvällä hinta-laatusuhteellaan. Iso ero Xperia XZ2 Compactiin on se, että kyseessä oli merkittävästi halvempi puhelin.

Sony Xperia XZ2 Compactissa on muovinen takaosa, joka vie heti osan puhelimen vaikuttavuudesta. Se on myös varsin paksuudeltaan peräti 12,1 millimetriä eli varsin paksu. Harva puhelimen käteensä saava kuvittelisi sen maksavan noin 600 euroa.

Sen sivut ovat alumiinia, mutta sileät, muoviset reunat määrittävät puhelimen tuntuman.

Puhelimet ovat statussymboleita. Kuluttajan on hieman nieltävä ylpeyttään tämän laitteen kanssa. Se on ollut silti aina sama juttu Compact-tuotelinjan puhelimissa. Ne eivät ole silmiinpistäviä.

Kun huomioidaan laitteen paksuus, on iso pettymys, että Xperia XZ2 Compactissa ei ole kuulokeliitäntää. On käytettävä langattomia kuulokkeita tai ärsyttävää pientä adapteria (laatikon mukana), joka laitetaan alaosan USB-C-liitäntään. Taas yksi selvä merkki siitä, että perinteiset kuulokeliitännät ovat kuolemassa sukupuuttoon.

Väitteet, joiden mukaan se tuo enemmän tilaa, tuntuvat harhaanjohtavilta, koska puhelin on näin paksu.

Sony Xperia XZ2 Compact on kuitenkin vesitiivis IP68-luokituksella. Sen voi siis pudottaa veteen ilman, että tulee vahinkoa.

Takana on myös sormenjälkilukija. Se on siis siirretty Sonyn perinteiseltä paikalta sivulta taakse. Takana olevat sormenjälkilukijat ovat kätevämpiä, mutta XZ2 Compactissa se on sijoitettu liian alas. Sormea on liikutettava alaspäin, jotta siihen osuisi.

Tämä on yhdessä Sony Xperia XZ2 Compactin möhkälemäisyyden kanssa hinta, joka on maksettava laitteen pienestä koosta.

Puhelimen arvon pohtiminen on iso osa työtämme. Sillä on merkitystä, että Sony Xperia XZ2 Compact on kalliimpi kuin miltä se näyttää. Vastavuoroisesti se on erilainen ja saa miellyttävyydestään lisäpisteitä. Emme kaipaa aikaa, jolloin monet puhelimet olivat yhtä pieniä kuin tämä, mutta tämä laite on tuota aikaa kaipaavia varten.

Näyttö

18:9-kuvasuhteen näyttö vie turhan tilan pois

Erittäin saturoidut värit

Todella kirkas

Sony Xperia XZ2 Compactin näyttö on yksi asia, joka on muuttunut viime vuoden mallista. 18:9-kuvasuhde jättää aiempaa pienemmät reunukset ala- ja ylälaitaan.

Näyttö on myös teknisesti vakuuttavampi kuin XZ1 Compactissa. Sen näytön resoluutio oli 720p. Nyt laitteessa on Full HD -näyttö, jonka resoluutio on 1080 x 2160. Näyttö on erittäin terävä, ja sen pikselitiheys on 483 (pikseliä tuumalla).

XZ2 Compact voi kehuu samalla tavalla spekseillään kuin sen isoveli Xperia XZ2. Siinä on HDR-tuki ja Sony X-Reality -tekniikka parantaa normaalin dynaamisen alueen sisällön HDR-laatuiseksi.

Näytössä on luonnollisesti erittäin voimakkaat ja elävät värit, erinomainen maksimikirkkaus ja mahtava kontrasti LCD-näytöksi, vaikka huonommissa katselukulmissa mustat värit harmaantuvat näkyvästi.

Jos oletusvärit ovat liian voimakkaat, tai eivät riittävän vahvat, niitä voi myös muuttaa. Oletuksena oleva asetus on hyvä tasapaino tarkkuutta ja värikylläisyyttä, mutta XZ2 Compactissa on myös rennolta näyttävä sRGB-tila ja Super Vivid -tila (erittäin vahva), joka suorastaan tihkuu väriä.

Tuo tekniikka tuntuu menevän hieman hukkaan noin pienellä näytöllä. Netflixin tai pitkän YouTube-videon katseleminen on paljon hauskempaa huonompilaatuisella 6 tuuman näytöllä kuin XZ2 Compactin huippulaadukkaalla näytöllä. Etenkin vakiona oleva 16:9-kuvasuhde jättää vasemman ja oikean äärilaidan näytöstä käyttämättä, mikä tekee näytöstä käytännössä 4,5-tuumaisen.

Jos ollaan rehellisiä, kaikki teknologia maailmassa ei pysty tekemään Sony XZ2 Compactin pienestä näytöstä pientä elokuvateatteria. Sonyn puolesta on toki sanottava, että laitteessa on paras 18:9-kuvasuhde, mitä tämän kokoisista puhelimista löytyy.