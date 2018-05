Anmeldelse: Moto G5S Plus

Mere metal, mere skærm, god batterilevetid og stadig en rigtig god pris gør altsammen Moto G5S Plus til en af de bedste Android-mobiler, som også er til at betale.

Moto G5S Plus er den lynhurtige opfølger til Moto G5 Plus, og den blev lanceret mindre end et halvt år efter Moto G5.

Det er ikke specielt klart, hvorfor Lenovo (firmaet, som i dag ejer Moto-mobilerne) har valgt at lancere en afløser så hurtigt, men det er usædvanligt i dagens mobilmarked - se bare på OnePlus og Sony.

Redaktørens kommentar: Mens Moto G5S Plus stadig kan købes mange steder, sælger Motorola dem ikke længere på deres website. Hvad betyder det? Tja, ingen af mobilerne fra firmaets G-serie kan købes fra deres eget site længere, og med den specielle teaser, der blev vist på MWC 2018, regner vi med, at dens afløser - Moto G6 Plus (og Moto G6) vil blive lanceret meget snart.

Hvis du overvejer at købe Moto G5S Plus, skulle du måske lige vente et par uger mere og se, om Lenovo lancerer en opdateret version af denne vildt populære mobil-serie. Hvis du bare ikke kan vente, er Moto G5S Plus stadig et supergodt køb.

Moto G5S Plus tilbyder et lidt lækrere design, en større skærm og to kameraer i forhold til den mobil, den afløser.

Moto G5S Plus er endnu et solidt hit i G-serien - den eneste sorte plet på dens CV er lidt forsinkelse på kameraets udløser, og det problem kan formentlig løses. Bortset fra det er der tale om en virkelig kvalitetsmobil, hvor man får meget for pengene.

Nogle links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

Moto G5S Plus - pris og tilgængelighed

Moto G5S Plus - lanceringsdato: august 2017

Moto G5S Plus - lanceringspris: £ 259 (svarer til ca. DKK 2.200)

Prisen på Moto G5S Plus var ved den britiske lancering i sommeren 2017 £ 259 (ca. DKK 2.200), men siden da er prisen i Storbritannien faldet til ca. £ 220 (ca. DKK 1.900). I april 2018 kan man i Danmark finde den til priser fra DKK 1.745 (set på PriceRunner.dk).

Mens den stadig kan købes via mobilselskaber og i butikkerne, kan Moto G5S Plus ikke længere fås på Motorolas eget website i Storbritannien og Australien, og det kunne være et tegn på, at Moto G6 Plus er på trapperne.

Specifikationer i mellemlejet til en god pris

Unibody-design helt i metal og af høj kvalitet

Full HD-skærm på 5,5 tommer

Moto G5S Plus specifikationer Vægt: 168 g

Dimensioner: 153,5 x 76,2 x 8 mm

Operativsystem: Android 8

Skærmstørrelse: 5,5 tommer

Opløsning: 1080 x 1920

CPU: Snapdragon 625

RAM: 4 GB

Lagerplads: 64 GB

Batteri: 3.000 mAh

Bagsidekamera: Dual 13 megapixel

Selfiekamera: 8 megapixel

Moto G-serien er blevet en ren institution blandt smartphones og en rival til Samsungs S-serie. Vi har anbefalet disse mobiler til prisorienterede købere, lige siden den første Moto G kom frem i 2013.

Disse smartphones blev tidligere produceret af Motorola. I dag er det Lenovo, der står bag. Og mens der er sket et par ting på designfronten i forbindelse med skiftet, står kernefilosofien tilbage: disse mobiler er skabt til mennesker, der ikke ønsker at bruge absurd mange penge på en mobil.

Plus-modellerne, også Moto G5S Plus, er til folk, som vil have lidt mere - en større skærm, måske lidt mere hukommelse og en smule mere power.

Det er ikke så længe siden, at forgængeren, G5 Plus, blev lanceret, så hvad er forskellene?

Ved første øjekast forventer man, at den største forskel vil være de to kameraer på bagsiden. Men det er det ikke. To andre elementer er vigtigere.

Lenovo har virkelig forbedret indpakningen af Moto G5S Plus. Den har fået et komplet metalbody i stedet for et plasticbody med et tyndt lag aluminium på bagsiden. Det er topmobil-kvalitet, ikke en spareløsning.

Skærmen er også større med et display på 5,5 tommer i stedet for de 5,2 tommer på G5 Plus. Hermed vender Moto G5S Plus tilbage til rødderne på Plus-linjen. Det ekstra Plus betyder en mobil, der henvender sig til entusiaster.

På nogle måder virker Moto G5S Plus mere som en opfølger til Moto G4 Plus end Moto G5 Plus nogensinde blev. Den har også NFC, som manglede på Moto G5.

Dette her er en meget fin mobil.

Der er ikke de store fremskridt med hensyn til kamerakvalitet, processorkraft eller displayteknologi.

Men det behøves faktisk heller ikke. Moto G5S Plus giver allerede sin bruger noget i retning af den oplevelse, man får, hvis man går ud og bruger omkring DKK 4.000 på en mobil - den koster bare under det halve.

Design

Væsentligt forbedret metalbody

Fingeraftrykslæser på fronten

Sidste gang forsøgte Lenovo at snyde os lidt med Moto G5 and G5 Plus. De var metalmobiler, men kun lige akkurat. En væsentlig del af chassis'et var af plastic, især på den mindre Moto G5.

Det har Lenovo gjort bedre med Moto G5S Plus. Hver eneste del af dens body er af aluminium, bortset fra antennelinjerne på bagsiden og det glas, der dækker displayet og kameraet. Her er ingen snyd med plastic nogen steder.

Konstruktionen er en hel liga bedre end i de tidligere modeller, og dette her kunne meget vel være den smukkeste Moto G-mobil til dato - også selv om vi har et blødt punkt for den originale, kulsorte Moto G. Den ligger også godt i hånden.

Jeg skiftede fra HTC U11, da jeg begyndte at bruge Moto G5S Plus. HTCs model koster tre gange så meget, men jeg oplevede ikke overgangen som et dramatisk kvalitetsfald, hvis jeg kun ser på, hvordan jeg oplevede mobilen.

Der er også et par fede ekstra features. Moto G5S Plus har en rimelig hurtig fingeraftrykslæser, som er placeret i rammen under skærmen, plus en microSD-kortlæser, der giver plads til ekstra 32 GB lager.

Fingeraftrykslæseren kan også erstatte et par af knapperne på skærmen. Swipe til venstre er 'tilbage', swipe til højre viser de seneste apps. Det er kun en ekstra feature, og den kan slås fra.

Ligesom sine forgængere har Moto G5S Plus et micro-USB-stik snarere end et USB-C-stik. Det føles lidt forældet, og det vil næsten være antikt, den dag mobilen tages af hylderne.

USB-C alene giver dog ikke nødvendigvis hurtigere opladning eller dataoverførsel, det gør kun bedre USB-specifikationer. Det er to forskellige ting.

Moto G5S Plus har alligevel sin egen hurtigoplader. Den har ikke vandtæthed efter IP67/68-standarderne, som tillader, at man taber telefonen ned i vand, men den er vandskyende via en nanocoating, som forhindrer, at vandsprøjt kan kortslutte batteriet eller smadre hovedtelefonstikket.

Som med andre dele af denne mobil, så får man ikke alting, men man får nok.

Skærm

Stor og skarp 5,5 tommer 1080 p skærm

Farveprofilen kan skræddersys

Ligesom de seneste generationer af Moto G, har Moto G5S Plus en 1080 p-skærm snarere end en en skærm med ultrahøj opløsning. Men når man ser den, virker den skarp på trods af den store 5,5 tommer skærm.

Farverne er også rigtig gode, selv om IPS LCD-displayet ikke kan levere de ekstremt farvemættede toner, man kan opleve på en OLED-mobil. Det er ikke noget kæmpe tab, hvis du er fan af præcise farver, og du kan tweake farvetonen i to forskellige indstillinger.

Som default har Moto G5S Plus sin såkaldte 'Vibrant'-indstilling, som ligner standard-skærmbilledet på en højkvalitetsmobil. Indstillingen 'standard' bringer farvetonen tættere på sRGB, den traditionelle monitor-farvepalet. I vore øjne virker den indstilling stadig fint mættet og ikke som det lidt energiforladte look, man gerne får med en meget striks sRGB-indstilling.

Selv betragtningsvinklerne er gode, og man taber kun en smule lysstyrke, når man kigger fra en skarp vinkel.

I modsætning til mange af de dyrere mobiler har Moto G5S Plus ingen større kurver på displayet, selv om den sidste millimeter eller to godt nok har en lidt blødere '2,5D'-kant. Et kurvet skærmlook ville egentlig heller ikke klæde designet - man har overladt de rigtige kurver til aluminiummet i stedet.