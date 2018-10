Windows 10 på ARM-laptops vil snart køre mere effektivt takket være Snapdragon 8180

Det ser mere og mere ud til, at Qualcomm’s kommende mobil-processor, som forventes at hedde Snapdragon 8180, vil drive den næste generation af Windows 10 på ARM -baserede enheder.

Windows 10 på ARM-baserede enheder er laptops, som kører en særlig udgave af Windows 10 og bruger ARM-processorer, som ellers mest bruges i smartphones og tablets, i stedet for de mere almindeligt forekommende laptop- og desktop-processorer fra AMD og Intel.

Det betyder, at de kombinerer laptop-formatet med nogle af fordelene ved mobile enheder, såsom øjeblikkelig opstart, lang batteritid og mobile dataforbindelser, så enhederne altid er forbundet til internettet.

Mens disse enheder har masser af potentiale, så har Windows 10 på de ARM-baserede enheder, som vi har set indtil videre, haft et helt afgørende problem, nemlig processor-kraft. Det har betydet, at laptops som HP Envy x2 har haft svært ved at udføre opgaver, som almindelige laptops ikke har haft nogen problemer med.

Alt dette kan nu ændre sig med den kommende Snapdragon 8180, der ifølge rygterne vil være i stand til at levere en markant forbedret ydeeevne.

Klar til december?

Qualcomm holder deres årlige Technology Summit i Hawaii i december, og mange tror at vi kommer til at se en officiel præsentation af Qualcomm Snapdragon 8180 (som også kunne blive refereret til som SDM1000).

Ifølge rygterne vil det være en otte-kerne processor med 15-watt TDP og understøttelse af LPDDR4X RAM. Fire Kyro Gold-kerner vil angiveligt nå 3.0GHz, mens fire Kyro Silver-kerner vil have en clock-frekvens på 1.8GHz, hvor chippen skifter mellem kernerne afhængigt af de forskellige opgaver.

Der er også rygter om, at de vil bruge en Qualcomm Adreno 680-GPU og have 8,5 milliarder transistorer. Sammen med den hurtigere RAM (som kommer med en 2.133MHz clock-frekvens, sammenlignet med en frekvens på omkring 1.866MHz i Snapdragon 850 eller 845), kunne dette give et meget imponerende løft til ydelsen for Windows 10 på ARM-baserede enheder.

Hvis Snapdragon 8180, som åbenbart allerede har fået har fået lækket Geekbench-resultater , rent faktisk bliver præsenteret i december, vil vi forhåbentligt begynde at se Windows 10 på ARM-laptops baseret på denne hardware umiddelbart efter.

Via WindowsLatest.com