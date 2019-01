Vakava bugi mahdollistaa käyttäjien salakuuntelemisen FaceTimessa – puhelun hylkääminen on saattanut käynnistää kameran

Päivitys: Apple ilmoitti estäneensä toistaiseksi FaceTimen ryhmäpuhelut. Ongelmaan on luvattu korjaus tämän viikon aikana.

Applen FaceTime-sovelluksessa on havaittu vakava turvallisuusongelma. Bugin huomasi ensimmäisenä 9to5Mac, jonka mukaan puhelun soittaja pystyi kuulla vastaanottajan äänen jo ennen kuin puheluun vastattiin. Pahimmassa tapauksessa äänen on voinut kuulla jopa siinä tapauksessa, että puhelu on hylätty.

Joissain tapauksissa FaceTime on jopa aktivoinut iPhonen kameran ennen puheluun vastaamista. Voimme helposti kuvitella, millaisia kiusallisia tilanteita tästä saattaisi seurata, ja tieto bugista levisikin nopeasti sosiaalisissa medioissa.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJJanuary 28, 2019