Usikkert om 2018-varianten av MacBook Pro har utbedret «seige taster»

Apple har nettopp annonsert 2018-variantene av MacBook Pro, og for mange ble dette sett på som en gyllen mulighet til å skifte eller fikse tastaturet på den foregående modellen, der såkalte seige taster (sticky keys), at tastaturet ikke registrerte tastetrykk på en korrekt måte, var problemet.

Dessverre sier Apple til CNET at de nye variantene ikke inkluderer noen form for utbedring av designet myntet på å få bukt med problemene.

Etter at det ble tydelig at MacBook Pro-tastaturene med de såkalte butterfly switch-tastaturbryterene hadde en større feilprosent enn MacBook Pro-variantene laget før 2016 (som hadde en eldre type tastaturer), innrømmet Apple at noen av MacBook-tastaturene ble for fort ødelagte, og satte i gang et reparasjonsprogram for å hjelpe de «få prosentene» som hadde problemer med tastaturene i noen MacBook og MacBook Pro-modeller gratis. Disse opplevde at tastene repeterte tegn de ikke skulle, ikke registrerte at de ble trykket på, eller på en annen måte ikke reagerte som de skulle.

Tastaturproblemer

Selv om Apple oppgraderte tastaturet i 2018-varianten av MacBook Pro, nå med tredje generasjon av nåværende type tastatur (som visstnok skal lage mindre lyd), eksisterer det fortsatt en del folk som misliker mangelen på målrettede utbedringer med tanke på de seige tastene.

Apple opprettholder sin versjon av historien, og sier at problemet kun gjelder en liten andel kunder, og at det er for tidlig å konkludere med at tastaturet i MacBook Pro 2018 kommer til å ha de samme problemene.

En kan alltids håpe at forbedringene Apple har gjort, om de enn ikke er direkte rettet mot de foregående problemene, likevel vil gjøre denne generasjonen litt mindre utsatt. Vi har tatt kontakt med Apple for uttalelser.

