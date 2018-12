Twitter uppdaterar sin iOS-applikation för att ta tillbaka det kronologiska flödet

Två månader efter att testerna satte igång på Twitter, där användare återigen fick möjlighet att se de nyaste inläggen först, rullas funktionen äntligen ut till en bredare publik och börjar med mikrobloggtjänstens iOS-version.

Twitters lösning för att ta itu med problemet är att lägga till en ny knapp över tidslinjen, som låter användare växla mellan ett kronologiskt flöde eller det "smarta" flödet som genererats av företagets algoritm.

Förändringen är nu permanent för alla användare och ikonen finns redan tillgänglig på den officiella iOS-applikationen för Twitter, men användare på Android och webben kommer att behöva vänta till nyår innan de får tillgång till funktionen.

New on iOS! Starting today, you can tap ✨ to switch between the latest and top Tweets in your timeline. Coming soon to Android. pic.twitter.com/6B9OQG391S18 December 2018