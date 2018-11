Tuntuuko uusi Galaxy Tab S4 turhan kalliilta? Samsung julkaisi myös edullisemman Galaxy Tab A 10.5:n

Uusi Galaxy Tab S4 on erittäin houkutteleva Android-tabletti, mutta sen korkea hinta ujuttaa sen auttamatta ulos monen ihmisen budjetista. Samsung julkaisi eilen kuitenkin myös edullisemman tabletin.

Galaxy Tab A on ikään kuin Galaxy Tab 4:n pikkuveli. Siinäkin on 10,5-tuumainen näyttö, mutta komponentit ovat hieman Tab 4:ää heikommat. Tabletissa on esimerkiksi vain 3 Gt RAM-muistia ja hitaampi Snapdragon 450 -suoritin.

Samsung kuitenkin lupaa, että edullinen tabletti riittää mainiosti "korkealaatuiseen striimaamiseen budjettihinnalla". Galaxy Tab A 10.5:n käyttöjärjestelmänä toimii Android 8.1.

Laite erottuu edukseen erityisesti laadukkaalla 1 920 x 1 200 -näytöllään. TFT LCD -näyttö on hintaluokkaansa nähden erinomainen ja sopii mainiosti vaikkapa sarjojen striimaamiseen.

Tab A 10.5 on myös huomattavasti Tab S4:ää edullisempi, sillä sen Wifi-versio maksaa vain 349 euroa ja 4G-versiokin ainoastaan 399 €. Se painii siis käytännössä samassa hintaluokassa tänä vuonna julkaistun iPadin kanssa.

Myötä- ja vastoinkäymisiä

Suurin osa Android-tablettien valmistajista on yksinkertaisesti luopunut niiden kehittämisestä heikkojen myyntilukujen vuoksi. Samsung otti kuitenkin täysin päinvastaisen lähestymistavan julkaisemalla keralla kaksi eri tablettia.

Samsung on toki ollut tablet-markkinoilla jo usean vuoden ajan, mutta sen uusin Tab S4 on ehkäpä kiinnostavin Android-tabletti vuosiin. Siinä on Android 8.1:n lisäksi myös Samsungin oma tietokoneen työpöytää muistuttava käyttöliittymä, Dex. Tietokonemaiset ominaisuudet tekevät Samsungin lippulaivatabletista kovan haastajan iPad Prolle, joten on kiinnostavaa nähdä, pystyykö myös Galaxy Tab A 10.5 pistämään kampoihin uudelle iPadille.

Samsungin edullisempi tabletti ei harmillisesti tue kosketuskynää tai näppäimistöä – toisin kuin melko samanhintainen iPad. Muistiinpanojen kirjoittamiseen soveltuvaa Android-tablettia etsivät saavat siis kääntyä suoraan 749 euron hintaiseen Tab S4:ään.

Applen iPadien lisäksi Samsung saa vastaansa myös Microsoftin Surface Go -tabletin, joka julkistetaan muutaman viikon päästä. Ennakkotietojen mukaan ainakin sen komponentit olisivat hyvin vertailukelpoisia Applen ja Samsungin kanssa. Päätös tuleekin perustumaan pitkälti siihen, haluatko iOS:n, Androidin vai Windowsin.