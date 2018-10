Slettede filer får Microsoft til at sætte Windows 10 October 2018-opdateringen på pause

Microsoft har trykket på pause-knappen for udrulningen af deres Windows 10 October 2018-opdatering, mens de undersøger rapporter om, at brugere har fået slettet deres filer: mens mange brugere har installeret opgraderingen uden problemer, så har nogle af dem, der var først ude, oplevet at filer i mapperne Dokumenter og Billeder er forsvundet.

"Vi har sat udrulningen af Windows 10 October 2018 Update (version 1809) på pause for alle brugere, mens vi undersøger isolerede rapporter om brugere, der har mistet visse filer efter at have opdateret," siger Microsoft på den opdaterede support-side for den nye software-opgradering.

Hvis du har oplevet problemer med slettede filer efter at have gennemført opdateringen, så beder Microsoft dig kontakte dem direkte, så deres udviklere kan komme til bunds med det, der er sket (kontakt-oplysninger her). Hvis du har downloadet opdateringen manuelt, råder Microsoft dig til ikke at installere den lige i øjeblikket.

I øjeblikket er det svært at gennemskue problemets omfang, men der er nu tilstrækkeligt med tråde og forum-indlæg til at antyde, at der er noget om snakken, i hvert fald for nogle få uheldige brugere. Filer fra dokumenter og skrivebordet kan være blandt dem, det er gået ud over, selv om forskellige brugere ser ud til at opleve forskellige problemer.

En tilbagerulning af opdateringen ser ikke ud til at bringe filerne tilbage, mens dedikeret filgendannelses-software heller ikke har nogen garanteret effekt. Den automatiske udrulning er ikke planlagt til at køre før den 9. oktober, så den kan nu blive skubbet længere ud i fremtiden.

Det har ikke været den mest gnidningsløse proces for Microsoft, selv om October 2018 har været igennem omfattende tests som en del af Windows Insider-programmet. Brugere har også rapporteret om problemer med Microsoft Edge-browseren samt visse nyere Intel-processorer og den tilhørende lyd-driver efter at have opdateret.

Via Engadget