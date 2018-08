Skagen Falster 2 er like stilig som forgjengeren og har langt flere egenskaper

Smartklokken Skagen Falster ble lansert tidligere i år, hadde flott design, men ikke en imponerende mengde programvareegenskaper. Det later til at selskapet har lært av sine feil, og nå er klare med Skagen Falster 2.

Denne klokken har samme minimalistiske design, men har samtidig lagt til en hel rekke oppdateringer, inkludert pulsmåler, GPS og NFC, hvilket manglet hos originalen.

Skagen Falster 2 har også to programmerbare knapper, slik at man kan finne frem til sine favorittdeler i programvaren på en kjapp måte. Den er også svømme-sikker, så man kan gjerne ta turen i bassenget eller dusjen uten å ta av seg klokken.

Det virker som om en av de eneste tingene som ikke er nytt med klokken er prosessoren, en Snapdragon Wear 2100 – den samme prosessoren som befinner seg i de fleste nye Wear OS-klokker.

Flere egenskaper, samme OS

Apropos Wear OS, siden Falster 2 kjører dette operativsystemet, får klokken alle de sedvanlige smartklokke-egenskapene man skulle forvente, som eksempelvis varsler og utskiftbar urskive.

Skagen legger også vekt på at Falster 2 har urskiver som bruker lite strøm, og at dette er den eneste smartklokken på markedet som har et magnetisk armbånd i masket stål.

Det foreligger ikke noen informasjon om når uret legges ut for salg, men vi vet at dollarprisen vil ligge på omtrent 275 (omlag 2300 norske kroner), hvilket ikke er så langt unna originalen.

Falster 2 ble nettopp annonsert på IFA 2018, og der er vi i TechRadar, så det er ikke umulig at vi får klokken i hende i løpet av kort tid, og at mer informasjon vil være å finne her på vår nettside om ikke så lenge.