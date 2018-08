Skagen Falster 2 er ligeså stilfuld som forgængeren og har langt flere funktioner

Skagen Falster-smartwatch blev lanceret tidligere i år, havde et flot design, men ikke en særlig imponerende mængde softwarefunktioner. Det lader til, at firmaet har lært af sine fejl, for de præsenterer nu Skagen Falster 2.

Uret har samme minimalistiske design som forgængeren, men har en lang række opdateringer bl.a. pulsmåler, GPS og NFC.

Skagen Falster 2 har også to programmerbare knapper, så du hurtigt og nemt kan finde dine favoritdele i softwaren. Du kan også have det på, når du svømmer og går i bad.

En af de eneste ting der ikke er nyt ved uret er processoren – en Snapdragon Wear 2100 – altså samme processor, der er i langt de fleste nye Wear OS-ure.

(Obs. Nogle links kan være på engelsk).

Nye features, samme OS

Og apropos Wear OS – da Falster 2 kører dette operativsystem, har uret alle de sædvanlige smartwatch-urfunktioner, man forventer, som f.eks. meddelelser og udskiftelig urskive.

Skagen lægger også vægt på, at Falster 2 har en urskive, der bruger meget lidt strøm, og at dette ur er det eneste wearable på markedet, der har et magnetisk armbånd i masket stål.

Der er ingen oplysninger om, hvornår uret rammer det danske marked, men vi ved, at prisen vil ligge på ca. 275 dollar.

Falster 2 er lige blevet præsenteret på IFA 2018, hvor TechRadar også er, så det er ikke utænkeligt, at vi snart får uret at se. Vi opdater siden, når der er nyt.