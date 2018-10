Samsung Galaxy S10 saattaa saada kuusi eri värivaihtoehtoa

Samsungin toimitusjohtaja, DJ Koh, kertoi syyskuussa medialle, että voimme odottaa "merkittäviä muutoksia" Samsung Galaxy S10:n muotoiluun. Viimeisimmät huhut tukevatkin hänen lausuntoaan.

@OnLeaksin eilinen twiitti kertoo, että osa muutosta ovat uudet värivaihtoehdot. Samsungin uusi lippulaiva saisi nykyisten tietojen mukaan mustan, harmaan, sinisen, punaisen, vihreän ja keltaisen version.

According to my sources, Black, Grey, Blue, Red, Green and Yellow have been locked as final #GalaxyS10 color options... pic.twitter.com/QyER0WakszOctober 25, 2018