Sådan får du fat i den nye OnePlus 6!

Vil du være en af de første personer i verden, der holder den spritnye OnePlus 6 i hånden, så skal du nok planlægge en fridag den 21. maj.

Det kinesiske firma bag præsenterer deres nyeste mobil den 16. maj og herefter i en række pop-up forretninger verden rundt – herunder i London, San Francisco og New York.

OnePlus tilbyder fans muligheden for at få fingrene i en OnePlus 6, snubbe lidt at spise og drikke – og naturligvis – købe mobilen på stedet.

Kom i god tid

OnePlus råder kommende OnePlus 6-ejere til at komme tidligt for der er kun et begrænset antal mobiler til rådighed på selve dagen, og det samme gælder i øvrigt mad og giveaways.

Tjek OnePlus for at få flere detaljer om pop up-eventen i København og Aarhus.

Vi kender endnu ikke prisen for OnePlus 6, men det forlyder, at den bliver dyrere end OnePlus 5T, som den erstatter.

Det ved vi med sikkerhed den 16.maj, når OnePlus lancerer sin flagskibssmartphone.