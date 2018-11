Razer Phone 2 kan være lansert innen året er omme

Razer Phone er nesten ett år gammelt, og nå skal en ny modell være på vei, ifølge Razers globale visepresident Chen Xiaoping.

MyDrivers melder at Xiaoping holdt et foredrag på ChinaJoy 2018 (en messe for digital underholdning, holdt i Shanghai), der han avslørte at Razer Phone 2 kan lanseres i Kina innen året er omme.

Chen la til at telefonen kommer til å ta i bruk den nyeste Qualcomm-prosessoren, som per nå antageligvis betyr Snapdragon 845 (finnes i eksempelvis Sony Xperia XZ2 og HTC U12 Plus). Hvis ikke telefonen lanseres innen noen måneder, så er det dog sannsynlig at den kan komme til å bruke Snapdragon 855, hvilket vi har hørt en del rykter om.

Spesifikasjoner bra nok til gaming

Ingen annen informasjon om Razer Phone 2 eller dens spesifikasjoner ble gitt, men en kan forvente at det kommer til å bli en telefon som legger seg i det absolutt øverste sjiktet, og at den kommer til å være laget for gaming. Antageligvis med minst 8 GB RAM og en 120 Hz QHD-skjerm, siden den første Razer Phone-telefonen hadde dette.

Når det gjelder nøyaktig dato for lansering, så er vårt beste tips i eller rundt November, siden den første versjonen ble lansert i november i 2017. Dog, én lekkasje peker mot lansering i september, muligens på IFA 2018, som vil foregå i begynnelsen av måneden.

Selvsagt er det også slik at siden Chen bare nevnte en kinesisk lansering, er det også mulig at resten av verden ikke får telefonen på dette tidspunktet, eller i det hele tatt; men vi forventer at telefonen vil være tilgjengelig globalt, i alle fall til en viss grad.

Kilde: PhoneArena