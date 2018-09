Qualcomm gjør telefonen din klar for en verden uten hodetelefonutgang

Qualcomm har i anledning IFA 2018 annonsert en ny versjon av sin aptX lydplattform, hvilket tar sikte på å levere den samme ytelsen og kvaliteten som en kablet lydtilkopling.

Hodetelefonutgangen er døende, samtidig fortsetter trådløse løsninger sitt inntog i de fleste enheter – Qualcomm er også klare på at kabler er på vei ut, og bringer potensielt gode nyheter for lydinteresserte som er bekymret for at dårlige trådløse løsninger skal ødelegge for lydkvaliteten.

AptX Adaptive er den nyeste versjonen av selskapets lydteknologi for trådløs overføring, og Qualcomm hevder at teknologien lager robust høyoppløselig lyd, og at lytteopplevelsen skal være nærmest fri for feil og problemer.

Det fokuseres dog ikke kun på musikkavspilling, aptX Adaptive skal være laget slik at avspilling av lyd i spill og film også skal være forbedret.

Dagens Bluetooth tar ikke høyde for problemer med forsinkelse i lyden — hvilket viser seg å være problematisk når man spiller eller ser på videoer. Dette er selvsagt et problemområde man ikke får ved bruk av kabler.

Adaptive-oppgraderingen muliggjør en kabel-aktig brukeropplevelse som har en lav andel forsinkelse i lyden. Qualcomm håper at dette vil få flere brukere over på trådløse hodetelefoner.

Mer automatikk

AptX Adaptive kommer i tillegg til å kunne automatisk forandre på lydytelsen, alt ettersom hva slags innhold man konsumerer — musikk, video eller spill — hvilket betyr at man ikke lenger trenger å forholde seg til irritasjonsmomentet det innebærer å gjøre det manuelt

Qualcomm forteller oss også at aptX Adaptive først vil finnes «[...] på en Snapdragon-brikke som vil få sitt navn en gang i fremtiden», hvilket vi tror blir Snapdragon 855. Denne skal etter sigende lanseres i starten av desember.

Dette betyr at de første smarttelefonene som får denne nye Bluetooth-teknologien antageligvis ikke kommer til være til salgs før midten av 2019.