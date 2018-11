PlayerUnknown's Battlegrounds til PS4 er klar til forudbestilling

På det seneste har der været flere troværdige, men ubekræftede læk om, at PUBG ville komme til PS4 i december, men nu har Sony gjort det officielt og åbnet for forudbestillinger samt fastlagt lanceringsdatoen.

På det officielle PlayStation-website er PlayerUnknown's Battlegrounds nu klar til forudbestilling i tre forskellige udgaver, der alle udgives den 7. december 2018.

PlayStation-spillere vil opleve et mere velafrundet og funktionsdygtigt spil sammenlignet med de tidligere PC- og Xbox-lanceringer, da PS4-udgaven leveres med alle de store opdateringer og patches, der er kommet indtil videre.

Det vil også omfatte alle de tre kort, der er tilgængelige på nuværende tidspunkt – Erangel, Miramar og Sanhok – mens kortet med vinter-tema, Vikendi, kommer kort tid efter lanceringen.

Basisspillet hedder Looter's Edition, tilsyneladende fordi du bliver nødt til at starte fra bunden med din in-game tegnebog, der er tom for både G-Coins og BP; spillets to valutaer, som du skal bruge for at købe skins og andre genstande.

Eller du kan spendere betydeligt mere og købe Survivor's Edition, hvor du får et Vikendi Event Pass, 2.300 G-Coins og 20.000 BP. Champion's Edition er magen til – bortset fra, at du scorer 6000 G-Coins i stedet.

Hvis du forudbestiller dem, kommer alle tre udgaver med bonus-skins og andre godter, som er eksklusive for PlayStation, blandt andet Nathan Drakes ørken-outfit fra Uncharted-serien og Ellies rygsæk fra The Last Of Us.

PlayerUnknown’s Battlegrounds Looter’s Edition koster 239,00 kr., mens prisen for Survivor’s Edition og Champion’s Edition er henholdsvis 399,00 kr. og 469,00 kr.