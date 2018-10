Officielle billeder af OnePlus 6T lækket før lanceringen

På nuværende tidspunkt har vi set masser af lækkede billeder af OnePlus 6T, men nu får vi det mest troværdige kig på mobilen, da det ser ud til, at de officielle markedsføringsbilleder lige er blevet lækket.

Billederne er blevet delt af den pålidelige lækker Roland Quandt og WinFuture, og de viser OnePlus 6T fra næsten alle vinkler. De afslører ikke noget, vi ikke har set før, men billederne bekræfter detaljer fra tidligere læk - og gør det samtidig i høj kvalitet.

Du kan se den dråbeformede notch i skærmen, der tilsyneladende måler 6, 41 tommer, og på bagsiden er der et dual kamera. Der har været rygter om et triple kamera i omløb, men størstedelen af de nyeste læk peger i retning af et dobbelt kamera.

Image 1 of 3 OnePlus 6T i farven Mirror Black. Kilde: WinFuture / Roland Quandt Image 2 of 3 OnePlus 6T i farven Midnight Black. Kilde: WinFuture / Roland Quandt Image 3 of 3 OnePlus 6T sammenlignet med OnePlus 6. Kilde: WinFuture / Roland Quandt

Den lille forskel

Faktisk ser kameraet stort set ud som det på OnePlus 6, selv om flashen er flyttet lidt, hvilket du kan se på et af billederne. Grunden lader simpelthen til at være, at der ikke er nogen fingeraftryksscanner på bagsiden, da scanneren er indbygget i skærmen på OnePlus 6T.

Det nye læk viser OnePlus 6T i farverne Mirror Black og Midnight Black, hvoraf sidstnævnte tilsyneladende har en matteret overflade.

Da der er tale om lækkede billeder, bør de tages med et gran salt. Men i betragtning af kildens gode omdømme og det faktum, at vi nu sandsynligvis er meget tæt på lanceringen af OnePlus 6T, regner vi med, at de er mere eller mindre nøjagtige.

Via GSMArena