Nyt navn? iPhone XS Max bliver nok navnet på den mobil, vi kalder iPhone XS Plus

Gør plads til den kæmpestore iPhone XS Max, som ifølge en helt dugfrisk læk er det nye navn for den større telefon, som alle hidtil har kaldt iPhone XS Plus.

Den siges at have en enorm skærm på 6,5 tommer, så 'Max'-navnet passer glimrende mobilen, der bliver Apples største smartphone. Den er større end iPhone XS, som efter sigende beholder den velkendte 5,8-tommers skærm.

Nyheden om navneskiftet fra 'Plus' til 'Max' kommer fra 9to5mac, som også tippede os om et læk af de første officielt udseende fotos af iPhone XS og iPhone XS Max i sidste uge.

Både iPhone XS Max og iPhone XS er efter sigende klar til at blive præsenteret under Apples lancerings-event onsdag den 12. september. Vi vil være der og rapportere live.

Samme specifikationer som iPhone XS?

Det forlyder, at specifikationerne for iPhone XS Max og iPhone XS ikke kommer til adskille sig voldsomt fra hinanden, hvilket vil være et interessant skifte i forhold til Plus-telefonerne.

De er begge tippet til at få Apples hurtigere A12-chipset og 4 GB RAM (til sammenligning er der 3 GB i iPhone X og iPhone 8 Plus). Tidligere ville Plus-telefonen få et kamera af bedre kvalitet (OIS var forbeholdt iPhone 6 Plus og 6S Plus, mens det kun var iPhone 7 Plus og iPhone 8 Plus, der havde dual bagkameraet).

Hvis valget står mellem at købe en iPhone XS Max fremfor en iPhone XS, skal beslutningen sandsynligvis baseres på tre mindre forskelle: En større skærm, en større batterikapacitet (formoder vi) og i nogle lande desuden understøttelse af dobbelt SIM-kort.