Nu kan du snart få den lilla variant af OnePlus 6T i Danmark

Da OnePlus lancerede deres seneste flagskibs-telefon for to uger siden, introducerede selskabet kun mobilen i de to sorte varianter Mirror Black og Midnight Black. Men i sidste uge fik vi så nys om, at den også kom en mere sprælsk lilla farve ved navn Thunder Purple, men kun i Kina.

I den forbindelse udtrykte vi her på TechRadar et ydmygt ønske om, at OnePlus også ville udvide farvepaletten med lilla her i Danmark. Og det gør de så - endda allerede i denne uge.

Image 1 of 3 Image 2 of 3 Image 3 of 3

Du kan købe telefonen i farven Thunder Purple i OnePlus' danske webshop fra på torsdag den 15. november klokken 10.00. I skrivende stund står det dog ikke klart, om andre forhandlere også vil få mulighed for at sælge den lilla variant af mobilen.

Den lilla OnePlus 6T fås udelukkende i udgaven med 8 GB RAM og 128 GB lagerplads, og den kommer til at koste det samme som de to sorte varianter med tilsvarende konfiguration, hvilket vil sige 4.499,00 kr.