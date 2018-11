Nokia 9-renderinger giver os et godt kig på telefonens femdobbelte kamera

En af de mest spændende formodede features i Nokia 9 – eller Nokia 9 PureView, som den kan komme til at hedde – er et femdobbelt kamera på bagsiden. Og nu har lækkede renderinger givet os et godt kig på det samt resten af telefonen.

Renderingerne, som er delt af den pålidelige lækker @OnLeaks på vegne af 91Mobiles, viser faktisk syv cirkler på bagsiden af Nokia 9, hvoraf fem forventes at være linser, mens de to sidste angiveligt er en dual-LED flash samt en afstandsmåler af en art.

Det fremgår ikke af lækket, hvad de fem linser skal anvendes til, men et godt gæt vil være, at de blandt andet omfatter en telelinse og en vidvinkellinse.

Skærmen siges at være 5,9 tommer med et format på 18:9. Og som du kan se på billederne, er der kanter både foroven og forneden – og intet notch. Der er heller ingen tegn på en fingeraftryksscanner, hvilket tyder på, at den er indbygget i skærmen.

Overbevisende, men ikke bekræftet

Der kan også være, mobilen får en funktion til ansigtsgenkendelse, især taget i betragtning, at det enkelte frontkamera er placeret sammen med to sensorer af en slags.

Dimensionerne af Nokia 9 menes at være 155 x 75 x 7,9 mm, og den ser ud til at have en metalramme samt en bagside af et glas i lighed med mange andre flagskibe. Endelig er det værd at bemærke, at der tilsyneladende ikke er et hovedtelefonstik.

Som med enhver læk vil vi tage dette med et gran salt salt, især da det ikke stemmer overens med alle tidligere læk om telefonen. Nogle hævder for eksempel, at Nokia 9 kun vil få et dual kamera, selv om de fleste af disse rygter er af ældre dato.

Dette læk kommer imidlertid fra en pålidelig kilde og leverer det hidtil bedste kig, vi har fået på den formodede mobil, så der er en god chance for, at dette er korrekt. Vi bør finde ud det inden så længe, men selv om tidligere rygter pegede på en lancering i år, tyder nyere oplysninger dog på, at Nokia 9 måske ikke lander før i starten af 2019.

Image 1 of 4 Det femdobbelte kamera er det store højdepunkt. Kilde: @OnLeaks / 91Mobiles Image 2 of 4 Nokia 9 har angiveligt en skærm på 5,9 tommer. Kilde: @OnLeaks / 91Mobiles Image 3 of 4 Telefonen lader til at være lavet af glas og metal. Kilde: @OnLeaks / 91Mobiles Image 4 of 4 PureView-mærket ses ikke, men der er rygter om det. Kilde: @OnLeaks / 91Mobiles

