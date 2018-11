Microsofts Andromeda med dobbel skjerm kan bruke kameraer for å tilpasse lyden

Det er nå litt mer informasjon å basere antagelsene rundt Andromeda på etter at nok en patent har blitt gravd frem. Andromeda er Microsoft sitt «lomme-vennlige» nettbrett med to skjermer. Patenten det nå er snakk om beskriver hvordan integrerte kameraer kan brukes til å automatisk tilpasse volumet til hvilken skjerm du til enhver tid ser på.

I motsetning til en enhet med kun en skjerm er det på en enhet som Andromeda ikke alltid selvsagt hvilken skjerm brukeren ser på, hva avstanden til skjermen er og hva som kjører på den. Derfor skal løsningen som skisseres i patenten automatisk finne ut av dette og tilpasse volumet.

Selve patenten beskriver en mobil enhet som består av to skjermer som er hengslet sammen med et frontkamera på begge skjermer.

Disse kameraene vil bruke ansiktsgjenkjenning for å avgjøre hvilken skjerm brukeren ser på, og for eksempel om lyd spiller fra en app på begge skjermer. Enheten vil isåfall øke volumet på innholdet på skjermen som brukeren faktisk ser på, og deretter endre på lydnivået om fokuset endres.

Et annet, kanskje mer beskrivende, eksempel er om enheten er sammenbrettet og brukeren ser på skjermen nærmest seg; kameraet vil da detektere dette og senke lyden på innhold som kjører på skjermen brukeren ikke ser på.

Avstandsforhold

Det er også beskrevet andre potensielle bruksområder hvor kameraene brukes til å måle avstanden som brukeren har til enheten og om brukeren flytter seg lenger bort så kan volumet endres i forhold.

Det er naturlig nok også beskrivelser av vanlig volumkontroll på enheten, og forhåpentligvis så vil det også være mulig å overstyre den automatiske funksjonen.

Dette er nok en av de mer intressante patentene vi har kommet over når det gjelder den mystiske Andromeda-enheten fra Microsoft. Om implementeringen av en slik funksjon gjøres riktig kan den vise seg å være nyttig.

Vi har hittil sett et vell av patenter som kan knyttes til Andromeda, blant annet en som beskriver videosamtaler på en enhet med to skjermer og en annen som viser hvordan en av skjermene kan brukes som et tastatur for å gi funksjonalitet mer lik den du finner i en tradisjonell bærbar.

På tross av alle patentene som flyter rundt Microsoft for tiden så er det på ingen måte klart at Microsoft faktisk kommer til å sette en slik enhet i produksjon. Dette er tross alt ikke første gangen selskapet har jobbet med konsepter som dette, men det er selvsagt lov å håpe at det nå snart kan bli virkelighet. Ryktebørsen vil ha det til at vi kan se et slik nettbrett allerede i 2019.

Via Windows Central