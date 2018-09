Microsoft lanserar Your Phone, som låter Android-användare ansluta sig till Windows 10-datorer

Efter en kort testperiod för Windows Insider-medlemmar, rullar nu Microsoft ut Your Phone till alla Windows 10-användare som kör operativsystemets senaste version. Den här funktionen gör det möjligt för användare att dra och släppa bilder mellan deras Windows-dator och Android-mobil.

Your Phone finns nu tillgänglig att laddas ned från Microsoft Store, med en motsvarighet tillgänglig i Google Play Store som en del av Microsoft Apps. När du installerat applikationen, kan du logga in med ditt Microsoft-konto för att ansluta dina enheter och börja överföra bilder.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Vissa funktioner saknas

Vi fick se vår första glimt av Your Phone i action under Microsoft Build 2018 i maj, men vi förväntade oss inte att få se applikationen på våra datorer förrän utgivningen av Redstone 5-uppdateringen senare under året.

Versionen av Your Phone som finns ute nu saknar dock många av funktionerna som Microsoft visades upp på scenen. Under Microsoft Build demonstrerade general managern Shilpa Ranganathan hur Your Phone skulle kunna användas för att läsa textmeddelanden och ta emot Android-notifikationer på en datorskärm, men ingen av dessa funktioner finns tillgängliga för tillfället.

Dessa funktioner kommer förhoppningsvis att läggas till i samband med nästa stora uppdatering av Windows 10, för att operativsystemet ska kunna hålla jämna steg med macOS, som erbjudit möjligheten att överföra filer från iPhones i flera år.

Via Engadget