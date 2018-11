Microsoft lover, at de endelig har fikset Windows 10 October 2018-opdateringen

Det ser ud til, at Microsoft endelig har rettet de fleste – og måske samtlige – af de problemer, der har plaget Windows 10 October 2018-opdateringen, idet selskabet nu har gjort den store Windows 10-opdatering tilgængelig til download endnu en gang.

Efter en række problemer, som Microsoft har beskrevet som "små, men alvorlige", blev den oprindelige udrulning af Windows 10 October 2018-opdateringen sat på pause, mens Microsoft undersøgte problemerne.

Da disse problemer tilsyneladende er løst, ser det ud til, at Microsoft nu føler sig sikre nok i deres sag til at genoptage processen med at udrulle opdateringen til Windows 10-brugerne.

Hvis du gerne vil vide, hvordan du downloader og installerer Windows 10 October 2018-opdateringen, kan du læse vores guide, hvor du får en komplet vejledning i at forberede din pc og downloade opdateringen på en sikker måde.

Har lært af fejltagelserne

Et af de mest seriøse problemer med Windows 10 October 2018-opdateringen var en fejl, der gjorde, at filer blev slettet efter installationen af opdateringen. Microsoft tog problemet meget alvorligt – og valgte derfor at tage det ydmygende skridt at pausere udrulningen – og selskabet har efterfølgende sørget for, at problemet er blevet behandlet.

Selskabets chef for blandt andet program management, John Cable, skriver i et blogindlæg, at "Udover omfattende intern validering, har vi taget os tid til nøje at overvåge feedback og diagnostiske data fra vores Windows Insiders og fra millioner af enheder med Windows 10 October 2018-opdateringen, og vi har ikke set yderligere tegn på datatab."

Den problematiske lancering af Windows 10 October 2018-opdateringen har været særdeles pinlig for Microsoft, men det ser ud til, at de virkelig har lært af fejlene. Som Cable forklarer: "Vi planlægger at introducere et status-dashboard for Windows-opdateringer i det kommende år for at give mere information om eventuelle problemer, der fører til opdaterings-blokeringer."

I et andet blogindlæg fortæller vicedirektør for Windows-divisionen Michael Fortin om nogle af årsagerne til, at lanceringen af October 2018-opdateringen var så problematisk, og han beskriver samtidig de skridt, Microsoft har valgt at tage for at sikre, at det ikke sker igen.

"Vores mål er kun at give brugerne de bedste oplevelser med Windows, og vi tager al feedback seriøst. Vi er forpligtet til at lære af hver eneste hændelse og bruge erfaringerne til at forbedre både vores produkter og gennemsigtigheden omkring vores proces," lyder det fra Fortin.