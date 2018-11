Meldinger forsvinner på Pixel 3 – Google sier de jobber med fiks

Siden lanseringen 18. oktober så har Googles nye flaggskip vært plaget med en rekke forskjellige problemer. Blant annet har brukere rapportert at bilder ikke lagres, utfordringer med minnehåndtering, telefoner som overopphetes og slår seg av og til og med tilfeller hvor et sekundært skjermhakk har vist seg.

Og idag har nok et problem oppstått, nemlig tekstmeldinger som forsvinner. Det er Android Police som melder at noen Pixel 3-eiere har lagt merke til at deres SMS-meldinger og historikk har forsvunnet som dugg for solen.

På Reddit spekuleres det i om dette problemet kan knyttes til sikkerhetsoppdateringen som kom i november, mens det er flere som melder om at dette problemet oppstod allerede i oktober. Uansett virker det som problemet er direkte knyttet til den medfølgende meldingsappen, Android Messages.

Heldigvis så har Google allerede bekreftet at dette er et problem og at de jobber med å rette det. En talsperson for Google har uttalt at de nylig oppdaget feilen som rammer SMS/MMS på et mindre antall Pixel 3-telefoner, og at de kommer til å rulle ut en feilretting snart.

Ifølge 9to5Google så har noen av brukerne klart å finne tilbake til sine meldinger ved å gå tilbake til en tidligere versjon av Android Messages. Om dette har skjedd med deg, kan du rulle tilbake ved å åpne Innstillinger, deretter gå til Apps & Notifications > Messages, og deretter App Info, og der kan du velge Uninstall updates.