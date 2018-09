Lille PlayStation Classic retro-konsol kommer lige i tide før jul

Først kom NES Classic Mini, så SNES Classic Mini og kort tid derefter C64 Mini. Nu gør Sony også sit indtog i mini-verdenen ved at introducere PlayStation Classic - en lille retro-konsol, der er klar til lancering lige i tide inden jul.

Ifølge en meddelelse fra Sony kommer konsollen med 20 pre-loadede spil. Hele listen er endnu ikke afsløret, men det er dog allerede blevet bekræftet, at klassiske titler som Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4, Tekken 3 and Wild Arms vil være blandt spillene på miniature-konsollen.

Konsollen lander på butikshylderne den 3. december 2018 (24 år efter udgivelsen af



den oprindelige PlayStation), og der er to kontrollere i klassiske stil med i æsken, som også rummer et HDMI-kabel og et USB-kabel. Ligesom med de andre mini-konsoller, der er nævnt ovenfor, er der ikke inkluderet en strømadapter, så den skal du selv sørge for - en smartphone-oplader eller endda en USB-port fra et smart TV burde give nok juice til enheden.

PlayStation Classic siges at være 45 % mindre end den originale PlayStation, og du kan tydeligt se forskellen på billederne nedenfor.

Image 1 of 3 PlayStation Classic (t.v.) og den originale PlayStation (t.h.). Image 2 of 3 Alt det, der er i æsken. Image 3 of 3 Et nærbillede af PlayStation Classics kontroller-porte.

Med en pris på 99,99 dollars (den danske pris kendes endnu ikke) skal PlayStation Classic nok blive en populær julegave, så hold øje med vores opdateringer om, hvad den kommer til at koste herhjemme og hvornår den kan forudbestilles.

Du kan tjekke traileren for PlayStation Classic-konsollen nedenfor. Den afslører et par ekstra oplysninger -blandt andet, at 'RESET'-knappen nu bruges til at pausere spil, mens 'OPEN'-knappen bruges til at ændre 'Virtual Disc'.