Kuvat Huawei P30 Pron suojakuoresta paljastavat neljä takakameraa ja pisaramaisen näyttöloven

Huawei P30 Prohon ollaan luonnollisesti odotettu vähintään kolmea takakameraa, koska myös nykyisessä P20 Prossa on sama määrä kameroita. Puhelimen suojakuorista julkaistujen kuvien perusteella saattaisimme kuitenkin nähdä jopa neljä takakameraa.

Kuvat on julkaissut suojakuoria valmistava Olixar, joka lisäsi ne Iso-Britanniasta käsin toimivaan MobileFun-verkkokauppaan. Kuvissa näkyvä neljän kameran asetelma on asetettu pystysuuntaan, joten se muistuttaa pikemminkin Samsung A9:ää kuin Huawei Mate 20 Prota. Myös sarjan edullisemmassa P30-mallissa näyttäisi olevan kolme kameraa nykyisen P20:n kahden sijaan. Salama on sijoitettu kamerapylvään alapuolelle.

Puhelin odotetaan julkaistavan alkuvuodesta 2019, mutta olemme vielä varovaisia siitä liikkuvien huhujen suhteen. Uusimmat kuvat vastaavat muutoin aiemmin näkemiämme kuvia, mutta aiemmissa huhuissa ollaan puhuttu vain kolmesta kamerasta.

Huawein johtaja on kertonut aiemmin, että yhtiö on pohtinut neljän kameran asentamista vuonna 2019 ilmestyvään puhelimeensa, mutta hän ei maininnut tuolloin, mistä puhelimesta olisi kyse. Tiivistäen: emme yllättyisi, jos Huawei P30 Pro saisi neljä kameraa, mutta on vielä liian aikaista arvioida sen todennäköisyyttä.

Image 1 of 3 P30-sarja saattaa saada yhden ylimääräisen kameran ja siromman näyttöloven. Lähde: MobileFun/Olixar Image 2 of 3 Kuvissa saattaa näkyä tuleva Huawei P30 Pro. Lähde: MobileFun/Olixar Image 3 of 3 Tässä puolestaan huhuttu Huawei P30. Lähde: MobileFun/Olixar

Uusi edestä ja takaa

Huawei P30 ja P30 Pro saisivat suojakuorten perusteella edelleenkin pisaramaisen näyttöloven, vaikka sekä uudessa Nova 4:ssä että Honor View 20:ssä on modernimpi pistemäinen kamera.

MobileFun kertoi, että näyttölovessa pysyminen johtuisi siitä, ettei Huaweilla ole vielä keinoa toteuttaa pistemäistä kameramuotoilua OLED-näyttöihin. Edellä mainituissa edullisimmissa malleissa on LCD-näytöt.

Se kuulostaa kieltämättä mahdolliselta selitykseltä, mutta uskomme siitä huolimatta, että suojakuorivalmistajan vedos on pikemminkin pelkkä valistunut arvaus. Täytyy nimittäin muistaa, ettei valinta näyttöloven ja pistemäisen kameran välillä vaikuta suojakuoren muotoiluun. Pistemäisistä kameroista näyttäisi tulevan ensi vuoden suuri puhelintrendi, joten olettaisimme innovatiivisena yhtiönä tunnetun Huawein valitsevan ehdottomasti modernimman ratkaisun.

Saamme todennäköisesti kuulla pian lisää tulevasta P30-sarjasta, sillä sen julkaisun odotetaan ajoittuvan helmikuussa 2019 järjestettävään Mobile World Congressiin. Uskommekin näkevämme pian tarkempia kuvia Huawein tulevista lippulaivamalleista.