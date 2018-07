Ny oppdatering til Xbox One lover å halvere nedlastingstiden for nye spill

Nedlasting av spill fra nettbutikker som Steam og Xbox Live kan noen ganger minne om hvordan det var å vente på at modemet koblet seg til internett i 1998 – det tar rett og slett forferdelig lang tid, og man skulle tro at sånne ting kunne gå fortere i 2018.

Heldigvis har nå Microsoft introdusert en ny funksjon de kaller FastStart, som drastisk skal redusere tiden det vil ta å komme i gang med nye spill du kjøper.

Funksjonen bli først annonsert på E3 2018, og kommer som en del av Microsofts juli-oppdatering for Xbox One. Denne oppdateringen inneholder flere små men nyttige forbedringer (som muligheten til å hente frem et søkefelt hvor som helst i grensesnittet), men den viktigste er likevel FastStart.

Ifølge Microsoft skal spill som støtter denne funksjonen få halvert tiden det tar fra nedlastingen begynner til øyeblikket der du kan begynne å spille. Du trenger heller ikke gjøre noe spesielt for at det skal fungere, annet enn å oppdatere konsollen din til siste programvareversjon.

Mindre venting, mer spilling

Så hvordan virker det egentlig? Spill som støtter FastStart vil prioritere å laste ned de viktigste delene av spillet først, mens resten av dataene vil lastes ned i bakgrunnen etter at du har begynt å spille. Du må selvfølgelig laste ned hele spillet før eller siden, men dette vil redusere tiden du må bruke på å bare sitte å se på at nedlastingsindikatoren kryper fremover.

For at det skal fungere må imidlertid to forutsetninger være oppfylt – spillet må støtte FastStart fra Microsoft sin side, og du trenger en nedlastingshastighet på minst 20 Mbps.

Hvis nedlastingshastigheten din går ned mens FastStart fortsatt laster ned i bakgrunnen, kan du også risikere at spillet må pauses mens mer av spilles lastes ned.

Microsoft lover at flere av spillene som er tilgjengelig via Xbox Game Pass skal støtte FastStart allerede i dag, og flere spill skal følge etter i tiden fremover – helt uten ekstra arbeid fra spillutviklernes side.

For ordens skyld skal det nevnes at Xbox One i likhet med PS4 også tidligere har støttet en slik løsning, men den har vært avhengig av at spillutviklerne har bygget slik funksjonalitet inn i spillet. Dermed har det i praksis ofte fungert slik at du kan starte spillet før det er ferdig nedlastet, bare for å bli sittende å se på en lasteskjerm mens resten av spillet laster ned. Microsoft har lovet at FastStart skal fungere bedre, og det hjelper nok at de tar kontrollen selv fremfor å overlate til utviklerne å prioritere datanedlastingen riktig.