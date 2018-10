Jim Carrey bekrefter at han kommer til å spille Dr. Robotnik i Sonic-film

Det har gått rykter om den forestående «Sonic the Hedgehog»-filmen i lengre tider, helt siden Paramount annonserte at de kom til å bringe alles favorittpinnsvin til sølvlerretet. Det har særlig blitt spekulert i hvorvidt filmen kommer til å være CGI-animert, og rundt hvem som skulle bekle de ikoniske hovedkarakterene.

En gladnyhet for alle Jim Carrey-fans, som etter sigende har vært koplet til rollen som Dr. Ivo «Eggman» Robotnik, er at han nå bekrefter at han er involvert i prosjektet, og dermed vil bruke sin komiske spissfindighet til å gestalte den skurkeaktige og gale vitenskapsmannen.

Carrey snakket nylig med journalister fra Television Critics Association om sine seneste prosjekter og sitt involvement i filmen, og avslørte da at filmen ikke er dataanimert, men holdt tett om andre detaljer. Da han ble spurt om hvordan han planla å mane frem Eggman svarte Carrey: «Magi blandet med desperasjon!»

Hva mer vet vi?

Vi ikke har mange detaljer om filmen, men vi vet at Carrey kommer til å spille sammen med James Marsden, kjent fra Westworld; Tika Dumpter, fra Ride Along og Natasha Rothwell fra The Characters.

Marsden spiller en politibetjent fra småbyen Greenhill, som sammen med Sonic the Hedgehog (her som ung jypling på kant med loven) prøver å stoppe gale Dr. Robotnik fra å ta over verden. Vi vet foreløpig ikke hvilke roller Sumpter og Rothwell vil besitte, ei heller hvem som kommer til å spille Sonic.

Det vi dog vet er at «Sonic the Hedgehog» for øyeblikket er under produksjon, og ventes i kinosalen 15. november 2019.