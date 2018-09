iPhone XS Max kan bli navnet på Apples nye kjempetelefon

iPhone XS Max kan bli navnet på telefonen vi til nå ha omtalt som iPhone XS Plus, skal vi tro nye rykter.

Det er ventet at Apples største telefon til nå skal få en skjerm på 6,5 tommer, og da vil jo helt klart Max-navnet være passende. Den vil også være mye større enn iPhone XS, som det sies skal beholde den kjente skjermstørrelsen på 5,8 tommer.

Det er 9to5mac som melder om det nye navnet, og det var også dem som ga oss de første bildene i høy kvalitet av de nye telefonene.

Det er ventet at både iPhone XS Max og iPhone XS skal lanseres offisielt under Apples lanseringsarrangement onsdag 12. september.

Samme spesifikasjoner som iPhone XS?

Den gjengse oppfatningen nå er at iPhone XS Max vil få omtrent samme spesifikasjoner som iPhone XS, og det vil være en interessant endring for en Plus-modell fra Apple.

De skal begge inneholde Apples raskere A12-brikkesett og 4 GB RAM (opp fra 3 GB i iPhone X og iPhone 8 Plus). Tidligere har pluss-modellene hatt et bedre kamera, og OIS var eksklusivt for iPhone 6 Plus og 6S Plus, mens det kun var iPhone 7 Plus og iPhone 8 plus som fikk dobbelt kamera.

De tre forskjellene du fortsatt kan forvente deg mellom de to modellene, er en større skjerm, et større batteri (dette antar vi) og i noen land også støtte for dobbelt SIM-kort.