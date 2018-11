iPhone X og iPhone 8 får Apples kontroversielle «ytelsesadministrering»

Apple begynte utrullingen av iOS 12.1 i går, med noen nye, flotte funksjoner, som gruppesamtaler i FaceTime og 70 nye emojier. Innimellom alt dette har det imidlertid også dukket opp et versjonsnotat der det nevnes at selskapet har tilføyet sin kontroversielle ytelsesbegrensningsfunksjon til iPhone 8 , iPhone 8 Plus og iPhone X – noe teknologigiganten tidligere har sagt at trolig ikke ville bli nødvendig.

Denne funksjonen, som nådde overskriftene mot slutten av 2017 og godt inn i 2018, benytter en algoritme for å redusere ytelsen i eldre iPhone-modeller for å beskytte de elektroniske komponentene, og hindre enheten i å slutte å virke for tidlig.

Minnetap

Da 2017-flagsskipene ble lansert i fjor, sa Apple at «modellene inneholder maskinvareoppgraderinger som muliggjør et mer avansert ytelsesadministreringssystem, som på en mer presis måte gjør at iOS kan forutsi og forhindre uventet avstengning».

Imidlertid står det i versjonsnotatene til iOS 12.1 at den nye oppdateringen «legger til en ytelsesadministreringsfunksjon […] for iPhone X, iPhone 8 og iPhone 8 Plus». Apples brukerstøtteside er også blitt oppdatert med den samme ordlyden.

Det finnes også en positiv side ved dette, ettersom Apple tillater brukerne å deaktivere funksjonen , noe som kom med lanseringen av iOS 11. Hvis du ikke er tilhenger av at ytelsen i din ett år gamle iPhone skal tukles med, går du inn i Innstillinger > Batteri > Batteritilstand, og sjekker meldingen nedenfor «Evne til maksimal ytelse». Der vil du finne et klikkbart deaktiveringsvalg, dersom enhetens batteri er for svakt.

Bilde: Apple

Selv om det å legge til ytelsesadministreringsfunksjonen var et nødvendig trekk, ifølge Apple, for å sikre iPhonene for fremtiden, ble selskapet saksøkt og bøtelagt med 5 millioner euro i Italia for å holde funksjonen skjult helt til den ble avslørt av Geekbench .

Nå er i det minste Apple blitt mer åpne om dette, og vi blir ikke overrasket om vi finner de nylig lanserte iPhone XS , iPhone XS Max og iPhone XR på listen i ikke altfor fjern fremtid.

[Kilde: The Verge]