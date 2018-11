iPhone X og iPhone 8 får Apples kontroversielle "throttling"-feature

I går begyndte Apple udrulningen af deres iOS 12.1, som blandt andet indeholder glimrende features som FaceTime i store grupper samt over 70 nye emojis. Men kigger man ind bag de gode nyheder, så finder man også en overraskelse, der går ud på, at firmaet fra Cupertino også har tilføjet den kontroversielle, såkaldte "throttling"-feature til iPhone 8, iPhone 8 Plus og iPhone X. Noget, som Apple ellers tidligere har sagt, at de formentlig ikke ville gøre.

Denne "throttling"-feature, der gav anledning til meget ballade i slutningen af 2017, bruger en algoritme, der reducerer ydelsen af ældre iPhones for at beskytte de indvendige elektriske komponenter, så mobilerne ikke går ned.

Mister hukommelse

Da 2017-flagskibet blev lanceret sidste år, lød det fra Apple, at "modellen har en hardwareopdatering, der giver mulighed for mere avanceret ydelses-management, som helt præcist betyder, at iOS kan forudsige og forhindre en uventet nedlukning".

Men nu hedder det i noterne til den iOS 12.1, at den nye opdatering "tilføjer en ydelses-management feature (…) til iPhone X, iPhone 8 og iPhone 8 Plus". Apples support-side er også blevet opdateret med denne formulering.

Der er dog lys for enden af tunnellen, idet Apple nu giver brugeren mulighed for at slå denne feature, som var med i iOS 11, fra. Så hvis du ikke er vild med, at ydelsen på din fire år gamle iPhone bliver reduceret, så skal du gå ind i Settings > Battery > Battery Health og tjekke den besked, der står under Peak Performance Capability. Bemærk, at du kun kan se en klikbar "Disable"-indstilling, hvis enhedens batteri ikke er i stand til at klare det.

Image: Apple

Selv om det ifølge Apple var nødvendigt at tilføje denne "throttling"-feature for at fremtidssikre deres iPhones, så er firmaet blevet mødt med en række søgsmål, og Apple er faktisk blevet idømt en bøde i Italien på 5 millioner Euro for at holde denne feature hemmelig. Det gik dog kun indtil Geekbench afslørede miseren.

I det mindste er Apple nu lidt mere ærlig omkring det, og det vil såmænd ikke undre os, hvis de nyligt lancerede iPhone XS, iPhone XS Max og iPhone XR også får denne feature på et tidspunkt.

[Via The Verge]