Huawei Watch GT, som nu er på Huaweis website, har ikke Wear OS

Gennem de seneste par uger har vi hørt meget om Huawei Watch GT, men det seneste læk er det hidtil mest omfattende, og det stammer endda fra en tidlig oversigt på Huaweis egen hjemmeside.

Huawei skrev detaljer om uret - og fjernede dem igen - og heraf fremgik det, at Watch GT får sin egen software i stedet for Wear OS, som mange havde håbet på. Og så fik vi mulighed for at studere uret nærmere, som det fremgår af ovenstående billede.

Men det er ikke alt, vi har fundet ud af. Der er masser af specifikationer i lækket, inklusive en bekræftelse af, at der er tale om en 1,39 tommer stor AMOLED-skærm med en opløsning på 454 x 454. Vi ved også nu, at uret bliver lavet af aluminium og et keramisk materiale.

Indeni sidder et 420 mAh batteri, der ifølge tidligere læk skulle kunne holde uret kørende i standard-mode i 30 dage, og for brugere, der benytter GPS-tracking omkring 22 dage.

Farvel Wear OS

En del af den forbedrede batteritid skydes formentlig, at der ikke er eksterne apps i uret. I stedet har Huawei lavet egne værktøjer til beskeder, fitness, kalender og så videre.

Ifølge lækket skulle uret også komme med pulsmåler, søvnovervågning og noget, der bliver kaldt overvågning af "TruRelax atmospheric pressure".

Den sidste interessante oplysning er, at brugerens mobil skal køre EMUI 9-software for at kunne snakke sammen med uret.

Det er Huaweis egen version af Android 9 Pie. Muligvis kan uret benyttes med andre Android-mobiler, men noget tyder på, at uret bliver eksklusivt for ejere af Huawei-mobiler.

Vi håber på at finde ud af resten den 16. oktober, hvor Huawei afholder deres Mate 20 og Mate 20 Pro-lancering.

Via Slash Gear