Huawei har avduket Nova 4 med kamerahull i skjermen og 48 MP-kamera bak

En rekke lekkasjer de siste ukene har allerede avslørt overraskelsen: at Huaweis kommende mellomklassetelefon Nova 4 får et frontkamera som er innfelt i et lite hull i venstre hjørne av skjermen. I dag ble imidlertid telefonen offisielt avduket, og ved siden av å bekreftet detaljene rundt frontkameraet kunne selskapet også avsløre at den får et hovedkamera på hele 48 MP.

På baksiden av telefonen sitter det i tillegg også et 16 MP vidvinkelobjektiv og en dybdesensor på 2 MP, og hele oppsettet kan minne mye om det vi finner i Huawei P20. Frontkameraet er på sin side på 25 MP.

Sammenlignet med Nova 3 som hadde det etter hvert så utbredte skjermhakket, får Nova 4 en betydelig større skjermoverflate.

(Image: © Huawei)

Utover det er telefonen utstyrt med flere typiske mellomklassespesifikasjoner: 6,4 tommer LCD-skjerm med 1080p-oppløsning (2310 x 1080, 398 ppi), og en Kirin 970-prosesessor (altså ikke den nyeste Kirin 980 som sitter i Mate 20-serien). De andre spesifikasjonene er på sin side mer å regne som toppspesifikasjoner med 8 GB RAM, 128 GB lagring og et batteri på 3750 mAh.

Telefonen er ellers utstyrt med Android 9 Pie med Huaweis EMUI-grensesnitt, og den kommer også med Huawei GPU Turbo-programvare som skal optimalisere spillytelsen.

Huawei skal selge to versjoner av telefonen: En dyrere variant med det nevnte 48 MP-kameraet som skal selges for 3399 kinesiske Yuan (ca. 4280 kr), og en rimeligere modell med 20 MP-kamera for 3099 yuan (ca. 3900 kr). Nøyaktig norsk pris og når den blir tilgjengelig her hjemme er fortsatt ikke kjent.